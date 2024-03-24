Вдарили по Києву та західних областях: ЗС РФ масовано атакували Україну 24 березня (фото)
Російські окупанти цілили по об'єктах критичної інфраструктури. Їм вдалося уразити об'єкти критичної інфраструктури в Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях, через що люди залишилися без світла і тепла.
Уночі 24 березня російські окупанти запустили по Україні 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС і 28 ударних БПЛА типу Shahed. Про це повідомило командування ЗС ЗСУ.
У результаті протиповітряного бою було знищено 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131" у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.
Фокус зібрав усе, що відомо наразі про масовану комбіновану атаку ЗС РФ по Україні.
Київ і область
Київ зазнав ракетної атаки росіян вдруге за недавні чотири дні. Як інформують у Київській міській військовій адміністрації, вночі 24 березня російські військові випустили по українській столиці три види ракет: Х-101/Х-555/Х-55. Їх випустили стратегічні бомбардувальники Ту-95МС із району Енгельса (Саратовська область, РФ). На Київ ракети заходили групами, з північного напрямку.
Станом на ранок 24 березня українські військові збили близько десятка випущених ЗС РФ ракет. У Деснянському районі столиці уламки впали на територію лісових насаджень. У Шевченківському районі падіння уламків зафіксували на території паркової зони та на територію житлової забудови. Обійшлося без жертв і постраждалих.
У Київській області в одному з населених пунктів уламки ракет упали на територію автомийки та пошкодили лінію електропередач, яка проходить поруч. Через це понад 400 будинків залишилися без електроенергії. В іншому місці уламки впали на відкритій місцевості за межами населених пунктів. Влучень в об'єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалих від ракетної атаки немає.
Львівська область
Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що вночі ворожі "шахеди" і ракети атакували об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області в місті Стрий. Виникла пожежа. На місці інциденту зараз працюють пожежники. Інформації про постраждалих не надходило.
Дніпропетровська область
Як повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, уночі російські війська атакували область ударними БПЛА. Через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджено тепломережі та лінію електропередач. Через перепад напруги в місті відключено кілька котелень. Без тепла залишилися 6 лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів. А ще 3 тис. будинків, де загалом проживають 76 тис. осіб. В одному з медзакладів були перебої з електропостачанням. Його відновили.
А в районі Нікополя ЗС РФ вдарили по критичній інфраструктурі: уламки збитого безпілотника пошкодили енергооб'єкт. Без світла залишилися понад 3 тис. абонентів у Нікополі та понад 6,4 тис. у районі.
Одеська область
Сили оборони півдня 24 березня повідомили про те, що "шахеди" вночі пошкодили припортову інфраструктуру на Дунаї в Одеській області.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 24 березня російська ракета залетіла на територію Польщі. За даними польського командування, об'єкт увійшов у повітряний простір у районі міста Осердув і пробув там протягом 39 секунд.