"Ракетна компонента стане безглуздою": РФ буде складніше обстрілювати Україну, — експерт

За словами військового аналітика Олександра Коваленка, у російських бортів фіксуються проблеми з технічним станом.

Військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що в РФ спостерігається дефіцит озброєння, а технічний стан бортів, з яких запускають ракети по Україні, також не ідеальний. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Він пояснив, що РФ перестала виходити за обмеження в 4 ракети на один борт.

Так, за його словами, 21 березня окупанти задіяли 11 стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95МС для пуску по території України 29 ракет або по 2-3 ракети з борту, 22 березня — 13 суден Ту-95МС для пуску 40 ракет, або по 3-4 з борту. А вже 24 березня було використано 14 літаків Ту-95МС для пуску 29 ракет, або по 2-3 з борту.

При цьому важливо зазначити, що Ту-95МС може нести навантаження 8 ракет типу Х-101/555/55.

"Питання з ресурсом і технічним станом бортів залишається актуальним з кінця 2022 року, коли РВВ стали знижувати ракетне навантаження на Ту-95МС і дуже, дуже рідко коли виходили за обмеження в 4 ракети на борт", — пише Коваленко.

Він зазначив, що загарбники можуть зіткнутися з дефіцитом зброї.

"Ракети Х-101 російський ВПК виробляв, виробляє і буде виробляти, вони у РВВ ніколи не закінчаться, а ось із носіями складніше. Особливо Ту-95МС, виробництво яких у Росії відсутнє. Адже якщо у Росії не буде боєздатних Ту-95МС, то ціла ракетна компонента — крилаті дозвукові авіаційного базування, сама собою стане безглуздою", — додав він.

Пост Олександра Коваленка

Що відомо про обстріл 24 березня

Уночі 24 березня російські окупанти запустили по Україні 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС і 28 ударних БПЛА типу Shahed.

У результаті протиповітряного бою знищено 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131" у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.

Раніше ми писали про те, що 24 березня російська ракета залетіла на територію Польщі. За даними польського командування, об'єкт увійшов у повітряний простір у районі міста Осердув і пробув там протягом 39 секунд.