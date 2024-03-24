Щоб заповнити "дірку" США: у Європи є гроші для військової допомоги Україні, — CNN

За даними журналістів, Європа може переважити Росію в економічному питанні, оскільки ВВП Росії становить 2,24 трлн доларів порівняно з 16,75 трлн доларів ЄС.

Європейські країни докладають зусиль для усунення дефіциту фінансування, необхідного для допомоги Україні, спричиненого політичними розбіжностями у США. Хоча в розпорядженні Брюсселя є фінансові ресурси, існують перешкоди, що ускладнюють цей процес. Про це повідомляє видання CNN.

Згідно з джерелами видання, президент України Володимир Зеленський багаторазово звертався до союзників, наголошуючи, що найбільшою проблемою на передовій є нестача озброєння. Затримка з боку США у фінансуванні допомоги Україні тільки посилює цю проблему.

CNN повідомляє про те, що Європа прагне задовольнити потреби України. Загальна сума фінансової допомоги, наданої Європейським союзом, значно перевищує суму наданої військової допомоги. Із загальної суми допомоги у 85 мільярдів доларів від ЄС лише 5,6 мільярда доларів було виділено на військові потреби, в той час як решту коштів спрямовано на гуманітарну допомогу та фінансову підтримку.

Деякі європейські чиновники висловлюють думку про те, що Європа може перевершити Росію в економічному плані. Згідно з останніми даними Світового банку, ВВП Росії становить 2,24 трлн доларів, у той час як у Європейського Союзу цей показник сягає 16,75 трлн доларів.

Видання зазначає, що на практиці Європа має кошти для покриття "дірки" у фінансуванні допомоги Україні, однак існують певні перешкоди. Зокрема, Європейський союз являє собою альянс із 27 різних країн із різноманітними політичними орієнтаціями: деякі з них є членами НАТО, інші є нейтральними, а треті мають близькі стосунки з Росією. Це означає, що існують політичні перепони для ухвалення рішень, наприклад, про закупівлю зброї.

Європа справді надає серйозного значення питанням оборони. Нещодавно Європейський союз представив план з посилення оборонної промисловості, який у перспективі може конкурувати з американською. Однак слід зазначити, що це довгострокова перспектива, тоді як Україні необхідна зброя вже зараз.

CNN також зазначає, що існують альтернативні способи надання допомоги. Як приклад наводиться ініціатива Чехії щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для української армії. Ця ідея швидко отримала підтримку, оскільки вона не потребує офіційного узгодження з боку Європейського союзу.

Автори вважають, що Європа володіє достатніми ресурсами, щоб заповнити прогалину у фінансуванні допомоги Україні, залишену Вашингтоном. Однак залишається незрозумілим, чи є у Європейського союзу достатня політична воля для цього.

"Так, Європа може заповнити прогалину, залишену США, і в деяких аспектах намагається це зробити. Але все залежить від того, чи зможуть найбільші союзники України в Європі продовжувати вигравати суперечку", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, що 12 березня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Його розмір становить 300 мільйонів доларів. Зокрема, до нового пакета увійшли артилерійські снаряди, боєприпаси для GMLRS і HIMARS, ракети для засобів ППО та інше обладнання. Він зазначив, що цей пакет допомоги виділили для того, "щоб задовольнити деякі найбільш критичні потреби України".

А 15 березня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна закликатиме країни-члени "Великої сімки" збільшити обсяги внесків для допомоги. Це може статися в тому разі, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про допомогу Києву.