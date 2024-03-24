"Прильоти" і руйнування: у російському Бєлгороді заявили про вибухи і роботу ППО (фото, відео)

Місцеві пабліки з посиланням на Міністерство оборони РФ повідомляють, що над Бєлгородською областю під час останнього обстрілу 24 березня нібито знищено 22 реактивні снаряди РСЗВ Vampire.

У російському Бєлгороді вкотре повідомили про обстріл міста та області в неділю, 24 березня. Про це повідомляє губернатор області В'ячеслав Гладков.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що над містом працює ППО. Вони ж інформують, що попередньо відомо про пошкодження в гуртожитку Бєлгородського технологічного університету.

Також у місті зафіксовано влучання та руйнування внаслідок "прильотів" і падіння уламків. Є деякі пошкодження кількох будівель і пари автомобілів на проспекті Слави, де перекрито рух.

Водночас телеграм-канал Baza повідомляє про шістьох постраждалих під час обстрілу 24 березня Бєлгорода, однак про ступінь тяжкості поранення невідомо.

Одночасно, як інформують місцеві пабліки з посиланням на Міністерство оборони РФ, над Бєлгородською областю під час останнього обстрілу 24 березня нібито знищено 22 реактивні снаряди РСЗВ Vampire.

Водночас губернатор Гладков склав цілий перелік повітряних атак по області, зокрема по Бєлгороду, за останню добу.

"У місті Бєлгороді після двох повітряних атак ЗСУ загинула одна людина — чоловік перебував у квартирі, де сталося обвалення балкона, від отриманих ран він помер на місці. Постраждали семеро людей — зараз їм надається вся необхідна медична допомога. Різноманітні руйнування виявлено в 214 квартирах 32 МКБ, 34 приватних домоволодіннях, одній госпбудівлі, на 3 соціальних об'єктах і 9 госпсуб'єктах. Також пошкоджено 40 автомобілів", — наводить губернатор цифри по обласному центру.

Нагадаємо, вночі 23 березня російські журналісти заявили про пожежі на Куйбишевському НПЗ у Самарі, а також на НПЗ, розташованому поруч із містом Новокуйбишевськ у Самарській області. За їхніми даними, підприємства зазнали атак БПЛА.

Крім того, вночі росЗМІ писали про удар по "Оскольському електрометалургійному комбінату" в Бєлгородській області. Тим часом губернатор регіону В'ячеслав Гладков про атаку нібито українського безпілотника на "одне з підприємств Старооскольського міського округу".