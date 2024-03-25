Битва за море: в ГУР розповіли, як російська коза врятувала українських бійців (відео)

Бійці поверталися зі спецоперації, а тварина їх помітила і ув'язалася за ними. Далі вони всі разом потрапили на заміновану територію.

Під час одного з рейдів у межах спецоперації з деокупації Криму українських захисників врятувала коза. Про це розповів керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов у документальному фільмі "Битва за море".

За його словами, це сталося коли група бійців Головного управління розвідки поверталася з однієї із спецоперацій на території противника. Тварина їх помітила, підбігла і просто почала іти поруч.

"Під час одного з рейдів на території противника за групою наших бійців ув'язалася коза. Російська, але коза. В якийсь момент вона вирвалася вперед і наступила на міну. Кози не стало, сумно, але вона врятувала всю групу", — розповів Буданов.

Він додав, що чутки, які поширює російська пропаганда про українські біолабораторії таки мають місце бути.

Звільнення острова Зміїний

Звільнення Зміїного від ЗС РФ у 2022 році відбувалося у три етапи. Під час операції морський десант Сил оборони України вперше проводив висадку на окупованій території.

"Це була операція ГУР, яка була підтримана іншими видами ЗС України для того, щоб не допустити повного панування Російської Федерації в Чорному морі. Звільнення острова проходило в три етапи. З першого разу не вийшло. Це нормально. Не змогли повністю зачистити острів. Почали їх вибивати ракетно-артилерійськими ударами після того, як була висадка. І зрештою змусили їх після величезних втрат звідти втікати. І одразу ж зайшли інші групи", — розповів у фільмі "Битва за море" начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

Він додав, що коли росіяни зрозуміли, що вже не здатні ані відновитися, ані суттєво наростити сили на Зміїному, то це, напевно, був переломний момент у звільненні острова.

"Що, можливо, не врахували? Це вже потім виправили. Що російська сторона буде розташовувати засоби ППО на катерах, бо вони не могли їх завезти на острів Зміїний", — сказав заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький

Скібіцький зауважив, що це був "перший досвід висадки морського десанту на окупованій території.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки України оголосило про набір до підрозділів активних дій, які реалізують "найзухваліші" операції. У ГУР зазначили, що на рахунку відповідних підрозділів — операції в глибокому тилу ворога, у тому числі й на території РФ.

Раніше повідомлялося, що під час спецоперації біля "вишок Бойка" один із бійців ГУР опинився за бортом човна, який обстріляли ЗС РФ і пробув у воді 14 годин, але його все ж врятували.