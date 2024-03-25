БПЛА атакували Новочеркаську ДРЕС у РФ: два енергоблоки перестали працювати (відео)

Офіційно російська влада не повідомила про атаку дронів, натомість місцеві жителі заявили про "декілька десятків" дронів, пролітавших у Ростовській області.

Вночі 25 березня загорілася трансформаторна підстанція Новочеркаської ДРЕС у Ростовській області, у результаті чого два енергоблоки були виведені з експлуатації. Про це повідомив губернатор регіону Василь Голубєв у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні вночі на трансформаторній підстанції Новочеркаської ДРЕС сталося загоряння, яке було оперативно ліквідовано силами працівників станції", — сказав Василь Голубєв.

За його словами, ніхто з людей не постраждав.

Також він зауважив, що причини займання встановлюються. Тоді як через пожежу автоматично відключилися дві високовольтні лінії 300 кВ — Тихорецька та Ростовська. Проте пізніше енергопостачання відновили. Натомість тимчасово виведено з експлуатації два енергоблоки ДРЕС.

Російське видання Baza з посиланням на очевидців заявило, що електростанцію атакували безпілотні літальні апарати.

"За попередніми даними, в атаці на електростанцію брали участь одразу кілька дронів. Імовірно, перші з них спробували атакувати о 2:30 ранку", — йдеться у повідомленні.

У ЗМІ зауважили, що офіційно інформацію про атаку дронів не повідомляли.

У Telegram-каналі "Это Ростов" зауважили, що в Ростовській області відбулося не менше десяти вибухів. Натомість очевидці побачили "декілька десятків" БПЛА у регіоні.

Після вибуху в Новочеркаську, пожежні й швидкі машини поїхали в бік ДРЕС.

"Очевидці повідомляють, що в районі Новочеркаської ДРЕС була пожежа", — розповіли в Telegram-каналі.

Проте адміністратори з посиланням на МО і НС додали, що ті повідомляють про те, що "жодних вибухів і пожеж" на наземних обʼєктах не зафіксовано.

Нагадаємо, 23 березня у Міноборони Британії заявили, що після атак на нафтопереробні заводи РФ було виведено з ладу щонайменше 10% потужностей НПЗ. Зокрема, деякі з атакованих обʼєктів розташовані за 900 км від України.

24 березня у росЗМІ повідомили, що у Самарській області призупинив свою діяльність Куйбишевським нафтопереробний завод через атаки БПЛА. Журналісти зауважили, що було пошкоджено установку АВТ-4.