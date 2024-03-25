ЗС РФ змінили тактику та просунулися біля Авдіївки: де тривали бої (карта)

Українські військові утримують позиції поблизу чи на західній околиці Орлівки Донецької області, попри заяви росіян щодо просування на захід від міста, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

Збройні сили Російської Федерації просунулися в районі Авдіївки Донецької області на тлі позиційних боїв. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни в щоденному звіті за 24 березня.

"Російські сили нещодавно підтвердили незначне просування поблизу Авдіївки на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 24 березня", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 24 березня окупанти наступали на захід від Тоненького. Інші кадри підтвердили, що українські військові утримують позиції біля або на західній околиці Орлівки, попри нещодавні заяви РФ про просування на захід від міста.

За словами російських військкорів, ЗС РФ нібито просуваються в напрямку Семенівки та Уманського, біля Невельського і в межах Первомайського.

Натомість позиційні бої тривали біля населених пунктів Бердичі та Яснобродівка. Крім цього, аналітики з посиланням на українського бійця заявили, що штурми противника на Авдіївському напрямку стали менш інтенсивними, проте противник посилив використання розвідувальних БПЛА.

Авдіївський напрямок

Ситуація на Авдіївському напрямку: дані Генштабу ЗСУ

За інформацією Генштабу ЗСУ, впродовж минулої доби, 24 березня, українські бійці відбили десять атак окупантів у районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області.

Нагадаємо, 23 березня командир батальйону безпілотників 3-ї ОШБр Вадим Мазевич заявив, що біля Авдіївки окупанти застосували нову тактику. Також особовий склад противника має іншу амуніцію.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 24 березня зауважили, що захоплення Часового Яру для окупантів значущіше, ніж окупація Авдіївки Донецької області. Наразі тактичні успіхи противник не створюють умови для оточення міста.