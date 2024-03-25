Атака на Новочеркаську ДРЕС: соцмережі оприлюднили кадри удару БПЛА (відео)

За даними губернатора Ростовської області, з експлуатації тимчасово вивели два енергоблоки ДРЕС. Міноборони Росії звітує про "успішну" роботу ППО, однак замовчує інформацію про влучання безпілотників.

Одинадцять українських безпілотних літальних апаратів нібито було перехоплено російськими силами ППО над територією Ростовської області. Про це повідомило міністерство оборони Російської Федерації у понеділок, 25 березня.

За даними відомства, сили ППО вночі нібито успішно працювали в небі над Ростовською областю. Профільне міністерство стверджує, що знищено 11 українських БПЛА, які намагалися вдарити по регіону. Разом з тим, Міноборони замовчує інформацію про удар по Новочеркаській ДРЕС.

За словами губернатора регіону Василя Голубєва, вночі у Ростовській області сталася пожежа на Новочеркаській ДРЕС. Однак топпосадовець замовчує причину інциденту. Видання Meduza поширило відео російських Telegram-каналів, на якому зафіксований удар БПЛА по електростанції.

БпЛА атакували Новочеркаську ДРЕС

Про пожежу на електростанції о 3:41 повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв. За його словами, працівники станції швидко загасили вогонь. Постраждалих немає. Причини займання встановлюються.

За словами Голубєва, через пожежу автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВ – Тихорецька та Ростовська. А з експлуатації тимчасово вивели два енергоблоки ДРЕС.

Своєю чергою Telegram-канал Baza проінформував, що близько 2:30 електростанцію атакували кілька безпілотників. Російський паблік "Новочеркасск сегодня" повідомив, що в районі ДРЕС уночі було чутно близько 17-20 вибухів, деякі з яких супроводжувалися яскравими спалахами у небі.

Нагадаємо, 23 березня безпілотники атакували нафтопереробний завод у Саратові. За даними російського видання ASTRA, це вже 14 атака на нафтопереробні об'єкти в РФ та на окупованих територіях за останні три тижні.

Financial Times писало, що США закликали українську владу відмовитися від атак на російську енергетичну інфраструктуру і попередили про ризик зростання цін на нафту у світі та ймовірну помсту з боку Москви.