Пробув на посаді рік: командувач ЗСУ Віктор Ніколюк оголосив про відставку

Віктор Ніколюк заявив, що планує очолити одне зі зʼєднань та один із напрямків фронту. Свого часу він командував ОК "Північ" і керував обороною Чернігова.

Командувач підготовки Сухопутних військ ЗСУ Віктор Ніколюк йде у відставку. Про це він 24 березня повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

"Складаю з себе повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ та бажаю своєму наступнику продовжувати нарощувати той потенціал, який ми спільно напрацювали за рік. Вдячний всім за плідну співпрацю і маю впевненість про її продовження в нових умовах. Разом до перемоги! Маю честь", — написав Ніколюк.

Він додав, що планує продовжувати служити у війську, очоливши одне зі зʼєднань та один із напрямків фронту.

Користувачі мережі подякували Віктору Ніколюку за службу:

Шана і повага справжньому захиснику. Дякуємо за наш Чернігів. Успіхів Вам!

Кращій Командир! Разом до Перемоги! Дякую, завжди брав приклад!

Дякую, пане Генерале, за захист Чернігівщини. Низький уклін, шана та повага. Бажаю успіхів у майбутньому та швидшої Перемоги Україні.

Чернігів дякуємо! Пам'ятаємо!

Все за що Ви візьметесь — вийде.

Генерал-майор Віктор Ніколюк: що відомо

Ніколюк Віктор Дмитрович (нар. 19 жовтня 1975, с. Шишкине Новоукраїнський район Кіровоградська область) — український воєначальник, генерал-майор ЗСУ, командувач військ ОК "Північ" (2021—2023), командував обороною Чернігова у 2022 році.

Раніше був начальником 169-го навчального центру і комбригом 92-ї окремої механізованої бригади.

Відомий безпосередньою участю в боях під час оборони Чернігова і Чернігівської області. У жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. Герой України.

Нагадаємо, що у Росії оголосили в розшук ще двох українських генералів. Слідчий комітет РФ розшукує генерал-майора Віктора Ніколюка та командувача ОК "Херсон" Михайла Драпатого. Українських генералів у Росії звинуватили в убивстві та пораненні 154 людей.