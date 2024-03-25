Три російські танки за 15 хвилин: екіпаж 53-ї бригади ЗСУ відзначився під Авдіївкою (відео)

У бригаді прокоментували ефективну бойову роботу українських танкістів, які знищили три танки противника з трьох пострілів.

Танкісти 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха під час бою за 15 хвилин знищили три танки російських загарбників. Кадри бойового епізоду опублікувала 24 березня пресслужба підрозділу.

"15 хвилин, один екіпаж танка, три постріли, три повністю спалені ворожі танки. Саме так закінчилася чергова спроба противника просунутися вперед", — йдеться в повідомленні.

Локація зіткнення невідома, проте оглядачі "Мілітарного" зазначили, що 53-тя бригада воює на Авдіївському напрямку, тож можна припустити, що український екіпаж зупинив просування противника в цьому ж районі.

"Це по праву можна вважати легендарним виконанням бойового завдання, яке увійде в основу не одного військового підручника", — прокоментували в бригаді.

Зазначимо, що, на жаль, у пості не уточнюється, на якому саме танку українські бійці спалили ворожу техніку, показавши такий приголомшливий результат.

Нагадаємо, військовий експерт Олексій Гетьман 10 березня розповів, що ЗС РФ вичерпали половину запасів бронетехніки, які вони мали перед повномасштабною війною проти України. На його думку, Росія зараз не здатна виробляти танки й броньовану техніку в тих кількостях, як у довоєнний період.