У Росії немає шансів у конфронтації з НАТО: польський генерал назвав ключові причини

Начальник польського Генштабу Вєслав Кукула зазначив, що Росія з її потенціалом, який сильно відстає від світових лідерів за рівнем технологій, не може становити серйозну загрозу для Альянсу.

Спроба вступити в пряме протистояння з Північноатлантичним альянсом стала б катастрофою для Росії загалом, і для глави Кремля Володимира Путіна зокрема. Тому російська влада боїться конфронтації з блоком НАТО, розповів під час інтерв'ю польському порталу WNP начальник Генштабу Війська Польського генерал Вєслав Кукула.

Польський воєначальник насамперед зауважив, що перед початком повномасштабного вторгнення в Україну в Кремлі сподівалися на бліцкриг, однак військово-державна машина, яку створював Путін, дала збій.

"Передбачалося, що, розпочавши агресію проти України, Росія зможе швидко розгромити українські війська і досягти цілей створення "непереможної" армії, про які говорив Путін. Те, що ми спостерігали протягом більш ніж двох років, — це насамперед збої в державній системі, яку побудував диктатор", — сказав Кукула.

Однак на практиці виявилося, що російська армія не вміє воювати, навіть з урахуванням багаторазової переваги над українськими силами. Таким чином міф про другу армію було зруйновано, переконаний польський генерал. Але з іншого боку не варто списувати з рахунків ядерний потенціал РФ, хоча і його "теж сильно пошарпав час".

"Ні в кого, схоже, більше немає ілюзій, що Росія з її звичайним потенціалом, який сильно відстає від світових лідерів за рівнем технологій, здатна становити серйозну загрозу для, зрештою, сильного НАТО. Цими ілюзіями живе тільки Кремль", — додав Кукула.

Наявність подібних фантазій у колах російської влади не викликає подиву, оскільки після розпаду СРСР країна будувалася на ілюзіях. Як приклад генерал навів події Другої світової війни. За словами Кукули, Союз не вийшов би тоді переможцем без допомоги Заходу, оскільки тільки за ленд-лізом було надано 13 000 танків, 22 000 літаків і до півмільйона автомобілів.

Насамкінець генерал наголосив, що аналізуючи можливості армії РФ, необхідно звернути увагу на одну особливість — у тактиці й оперативному мистецтві росіяни роблять ставку на створення чисельної переваги над противником. Без цього вони не в змозі вести військові операції.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив присутність в Україні військовослужбовців із країн блоку НАТО. За його словами, кожна країна ухвалює рішення про відправлення військ в Україну індивідуально.