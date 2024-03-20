Секрет, який усі знають: у МЗС Польщі підтвердили присутність військ НАТО в Україні

Міністр Радослав Сікорський сказав, що Польща не буде відправляти свій військовий контингент в Україну, пославшись на спільну історію двох країн.

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В Україні вже присутні військові з великих країн НАТО. Це секрет, про який уже всі знають. Про це розповів глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише Rzechpospolita.

"У польській мові є термін "секрет Полішинеля", що означає таємницю, яку всі знають", — сказав Сікорський.

Очільник польської дипломатії також наголосив, що Польща не відправлятиме війська в Україну. Він зазначив, що дві країни протягом 400 років входили до складу однієї держави, а РФ буде на цьому спекулювати.

"Україна і Польща були однією країною протягом 400 років. І це було б занадто легкою пропагандистською їжею для росіян. Тому ми маємо бути останніми, хто це зробить", — сказав він.

За словами міністра, кожна країна ухвалює рішення про відправлення військ в Україну індивідуально.

Також Сікорський розкритикував Берлін за те, що вона не передає Києву далекобійні ракети Taurus. Вони могли б значно допомогти Україні захистити себе від російської агресії. При цьому він зазначив, що Німеччина є одним із головних постачальників зброї в Україну.

"Час має вирішальне значення", — сказав Сікорський.

Нагадаємо, у лютому 2024 року лідер Франції Емманюель Макрон заявив, що не виключає можливості відправки в майбутньому західних військ в Україну. Його заява сколихнула європейську громадськість, багато лідерів і представників країн НАТО заявили, що не готові до такого кроку.

Також ЗМІ повідомляли, що війська НАТО вже перебувають в Україні. За словами журналістів, Альянс допомагає Києву практично у всіх можливих сферах — від постачання зброї та інформації щодо російських цілей до навчання тисяч українських військових у Європі.