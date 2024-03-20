Війська НАТО хочуть відправити в Україну для охорони кордону з Білоруссю, — нардеп (відео)

Парламентарій Олексій Гончаренко анонсував "стратегічні зміни", які можуть мати "серйозні наслідки". За його словами, французькі військові можуть охороняти північний кордон і працювати з ППО, що дасть змогу ЗСУ вивільнити додатковий резерв для передової.

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Французьке керівництво розглядає можливість відправлення європейської військової місії в прикордонні регіони України з Білоруссю, щоб у такий спосіб дати змогу ЗСУ перекинути більше підрозділів для ведення боїв на сході України. Про це заявив народний депутат Верховної Ради від "Єврсолідарності" Олексій Гончаренко.

"Не йдеться про те, що французькі війська вступлять у бої з російськими, і Франція просто напряму вступить у війну з Росією. Про це сьогодні не йдеться", — підкреслив Гончаренко.

Водночас, за його словами, обговорюється можливість участі французьких військових як інструкторів. Необхідно організувати навчання українських військовослужбовців в Україні, щоб не виїжджати в інші країни.

До того ж ведуться дискусії про надання фахівців у сфері кібербезпеки й на промислових підприємствах.

Кордон України та Білорусі

"Північний кордон, тобто кордон України та Білорусі... Загалом, допоможуть зробити все можливе, щоб вивільнити якомога більше українських сил, для того, щоб вони могли воювати з агресором. А французькі військові могли допомагати навчати <...> зокрема і з ППО", — зазначив він.

Нардеп Олексій Гончаренко — про війська НАТО в Україні

Гончаренко уточнив, що військові штаби обговорюють, який вигляд це може мати, а Франція бачить коаліцію з кількох країн, серед яких можуть бути країни Балтії, Скандинавії, Польщі, Чехії та Канади.

Нагадаємо, що Столтенберг заявив, що НАТО не планує дислокацію свого контингенту в Україні.

Також повідомлялося, що 8 березня президент Франції Емманюель Макрон назвав умовою для відправлення західних військ до України прорив до Одеси або Києва.