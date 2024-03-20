Войска НАТО хотят отправить в Украину для охраны границы с Беларусью, — нардеп (видео)

Парламентарий Алексей Гончаренко анонсировал "стратегические изменения", которые могут возыметь "серьезнейшие последствия". По его словам, французские военные могут обеспечивать безопасность северной границы и работать с ПВО, что позволит ВСУ высвободить дополнительный резерв для передовой.

Related video

Французское руководство рассматривает возможность отправки европейской военной миссии в приграничные регионы Украины с Беларусью, чтобы таким образом позволить ВСУ перебросить больше подразделений для ведения боев на востоке Украины. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады от "Еврсолидарности" Алексей Гончаренко.

"Речь не идет о том, что французские войска вступят в бои с российскими, и Франция просто напрямую вступит в войну с Россией. Об этом речи сегодня нет", — подчеркнул Гончаренко.

Вместе с тем, по его словам, обсуждается возможность участия французских военных в качестве инструкторов. Необходимо организовать обучение украинских военнослужащих в Украине, чтобы не выезжать в другие страны.

Ко всему прочему, ведутся дискуссии о предоставлении специалистов в сфере кибербезопасности и на промышленных предприятиях.

Граница Украины и Беларуси

"Северная граница, то есть граница Украины и Беларуси… В общем, помогут сделать все возможное, чтобы высвободить как можно больше украинских сил, для того, чтобы они могли воевать с агрессором. А французские военные могли помогать учить <…> в том числе и с ПВО", — отметил он.

Нардеп Алексей Гончаренко — о войсках НАТО в Украине

Гончаренко уточнил, что военные штабы обсуждают, как это может выглядеть, а Франция видит коалицию из нескольких стран, среди которых могут быть и страны Балтии, Скандинавии, Польши, Чехии и Канады.

Напомним, что Столтенберг заявил, что НАТО не планирует дислокацию своего контингента в Украине.

Также сообщалось, что 8 марта президент Франции Эммануэль Макрон назвал условием для отправки западных войск в Украину прорыв к Одессе или Киеву.