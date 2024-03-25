ЗС РФ атакували Київ балістикою: пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі (фото)

За інформацією столичного міського голови Віталія Кличка, у Печерському районі зафіксували пʼятьох потерпілих. Трьом із них медики надали допомогу на місці. Двох, в тому числі 16-річну дівчину, госпіталізували.

У понеділок, 25 березня, російські окупанти завдали удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

За його інформацією, противник атакував столицю балістикою близько 10:30 ранку. Українська протиповітряна оборона знищила ворожі цілі. Наразі експерти встановлюють тип ракет.

Крім того, росіяни пошкодили кілька обʼєктів у різних районах Києва. Зокрема, у Печерському, Соломʼянському, Дніпровському та Голосіївському.

Печерський район

Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що в результаті ворожої атаки зафіксовано падіння уламків у Печерському району, пошкоджено будинок.

Об 11:07 начальник КМВА уточнив, внаслідок пошкодження нежитлової будівлі не сталося послідуючого горіння. Наразі на місці працюють оперативні служби.

Пізніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про пʼятьох постраждалих у Печерському районі. Трьом медики надали допомогу на місці. Двох, в тому числі 16-річну дівчину, госпіталізували.

Соломʼянський, Дніпровський та Голосіївський райони

За інформацією Попка, внаслідок ракетного удару окупантів в Солом’янському районі пошкоджено багатоповерховий будинок.

Окрім того, в Дніпровському та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків.

"Є потерпілі, інформація щодо кількості з’ясовується. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", — додає очільник КМВА.

Також у Київській міській військовій адміністрації заявили, що для ліквідації наслідків ракетного удару по столиці перекрито вулицю Бойчука.

Нагадаємо, 25 березня голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зауважив, що росіяни атакували Одеську область за допомогою БПЛА. В результаті чого є пошкодження енергетичної інфраструктури.