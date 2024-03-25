"Не можна втрачати ні хвилини": посол США відреагувала на ракетний обстріл Києва

Бріджит Брінк вважає, що не можна зволікати з допомогою для Києва. Вона зауважила, що менше ніж за тиждень Росія запустила сотні ракет та безпілотників проти України.

Україні зараз потрібна допомога Сполучених Штатів Америки і не можна гаяти ані хвилини. Надати Києву допомогу закликала надзвичайний і повноважний пані посол США в Україні Бріджит Брінк після балістичної ракетної атаки РФ на столицю України у понеділок, 25 березня.

Брінк у своєму дописі у соцмережі X нагадала, що протягом останнього тижня Росія випустила по Україні сотні ракет і БплА.

"Сьогодні вранці Росія знову атакує Україну гіперзвуковими ракетами. Гучні вибухи в Києві. За останні 5 днів Росія запустила сотні ракет і безпілотників проти суверенної країни. Україна потребує нашої допомоги зараз. Не можна втрачати ні хвилини", — написала пані посол.

Посол Брінк закликала США надати допомогу Україні Фото: скриншот

Ракетна атака на Київ 25 березня: що відомо

О 10:30 Росія вдарила з окупованого Криму двома балістичними ракетами по столиці України. ППО ворожі цілі знищила. Фахівці визначають тип ракет.

За останніми даними, постраждало 5 людей. Із них двоє перебувають в лікарні, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За даними ДСНС, унаслідок ракетної атаки росіян пошкоджено триповерхову будівлю спортзалу в Печерському районі. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

Падіння уламків також зафіксовано в Голосіївському, Дніпровському та Солом’янському районах. Рятувальники обстежують території. У Дарницькому районі є пошкоджений приватний будинок. У Голосіївському — уламки впали на територію лісосмуги.