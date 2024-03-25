Концерн KNDS заходить в Україну: що вироблятиме франко-німецьке підприємство

За словами міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню, на першому етапі в Україні вироблятимуть запчастини, а далі можливе розгортання повноцінних систем для потреб ЗСУ.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що концерн KNDS створить дочірню компанію в Україні, щоб виробляти обладнання для української армії. Про це повідомляє Army Recognition.

"Боєприпаси та запасні частини для обслуговування німецьких та французьких систем в Україні з подальшою можливістю виробництва повних систем у майбутньому", — написав Лекорню в Х (раніше Твіттер).

KNDS — це концерн, який складається з двох компаній: французької Nexter Defense Systems і німецької Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Стратегічний альянс обʼєднує близько 9000 співробітників і має оберт 3,2 мільярда євро. Обсяг замовлень станом на 2022 рік складав 11 млрд євро.

Першочерговим завданням для українського підприємства буде виготовлення запчастин для українських САУ Caesar і ББМ AMX-10RC. ЗСУ мають 30 Caesar з анонсованим постачанням ще 78 машин і 38 ББМП AMX-10RC. Пріоритетом буде виготовлення 105-мм і 155-мм снарядів для бойової машини і САУ. Також виготовлятимуться компоненти шасі та двигуна, стволи і їхні складові — це деталі, які швидко зношуються й потребують заміни. У виданні зазначають, що українські гармати значно перевищили ресурс ствола у 2000 пострілів.

Автори називають відкриття KNDS в Україні значним кроком Парижу і Берліну у підтримці України перед загрозою ескалації з боку РФ.

Нагадаємо, 22 березня Франція і Німеччина заявили про прорив у створенні перспективного танка MGCS.

Раніше повідомлялось, що KNDS виробляє для України новітні САУ RCH 155. Перші установки мають поступити у 2024 рік.