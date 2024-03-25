"Майже місяць накопичували": росіяни завдали удару по Україні "свіжими" ракетами, — експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що за три дні противник використав 150 різних ракет, зокрема Х-101, "Кинджали" та "Іскандери".

Вивчені фрагменти російських ракет, застосованих у нещодавніх атаках, вказують на те, що вони були вироблені на початку 2024 року. Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо".

За його словами, противнику явно потрібен проміжок часу для накопичення запасу ракет і відновлення атак.

Сергій Згурець наголосив, що ворог використовував різне ракетне озброєння, за три дні застосував 150 ракет різних типів, з них 98 Х-101 і близько 20 балістичних ракет "Кинджал" та "Іскандер".

"Ці ракети направлялися противником по об'єктах нашої енергетичної інфраструктури. Наразі можемо зробити висновок, що ворог дійсно поставив за мету зруйнувати енергетичні можливості України, це ми бачимо на прикладі і Харкова, і Одеси", — зазначив експерт.

Він сподівається, що незабаром Російська Федерація не буде застосовувати ракетні удари, оскільки їй потрібен час для збору достатньої кількості боєприпасів.

"Противник майже місяць накопичував. Якщо врахувати кількість виробництва ракет Х-101, то це близько 100 ракет на місяць. А дані щодо уламків ворожих ракет знову підтверджують, що вони були вироблені в першому кварталі 2024 року. Тобто йдеться про використання противником ракет, які були нещодавно виготовлені. У будь-якому разі з одного боку розуміємо, що атаки можуть бути відновлені, але за нашими оцінками — після певної перерви", — резюмував Згурець.

Нагадаємо, що вранці 25 березня Збройні сили Російської Федерації обстріляли Київ. Вибухи прогриміли одразу після тривоги. Окупанти запустили ракети в бік столиці з півдня. Падіння уламків зафіксовано в Солом'янському, Дніпровському, Голосіївському та Печерському районах, розповіли в КГВА.

Також 25 березня голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зазначив, що росіяни атакували Одеську область за допомогою БПЛА. У результаті чого є пошкодження енергетичної інфраструктури.