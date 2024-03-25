Росіяни атакували Миколаїв дроном: постраждали цивільні та зруйновано 10 будинків (відео)

За даними правоохоронців, внаслідок падіння БПЛА також сталася масштабна пожежа.

В одному з мікрорайонів Миколаєва впали уламки збитого російського дрона, внаслідок чого загорілись два легкових автомобілі та пошкоджено 10 приватних будинків. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

"Уночі 25 березня внаслідок падіння уламків збитого безпілотного літального апарату на території приватного сектору одного з мікрорайонів Миколаєва сталося займання житлового будинку та двох легкових автомобілів. Постраждали місцеві мешканці", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники загасили пожежу, проте через займання постраждали ще 10 приватних будинків, які розташовуються поруч.

Нагадаємо вранці 25 березня Збройні сили Російської Федерації обстріляли Київ. Вибухи прогриміли одразу після тривоги. Окупанти запустили ракети в бік столиці з півдня. Падіння уламків зафіксовано в Солом'янському, Дніпровському, Голосіївському та Печерському районах, розповіли в КГВА.

Також 25 березня голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зазначив, що росіяни атакували Одеську область за допомогою БПЛА. У результаті чого є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що за три дні противник використав 150 різних ракет, зокрема Х-101, "Кинджали" та "Іскандери".