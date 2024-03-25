Ракетна атака на Київ: кількість постраждалих внаслідок обстрілу зросла (фото)

За даними КМВА, двоє осіб госпіталізовані, наслідки атаки продовжують ліквідовувати.

У Печерському районі Києва відомо про щонайменше семеро постраждалих осіб внаслідок російської атаки на столицю. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

"Наразі відомо про 7 постраждалих у Печерському районі, із них двоє госпіталізовані", — йдеться у повідомленні.

Крім того, керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що ще у п’ятьох осіб гостра реакція на стрес: серед них дві вагітні жінки.

Серед постраждалих 33-річна жінка, у якої забійні рани та дівчинка 16 років з політравмою.

Про загиблих наразі інформація не надходила.

Ракетна атака на Київ Ракетна атака на Київ Ракетна атака на Київ

Що відомо про ракетну атаку на Київ

Нагадаємо, вранці 25 березня Збройні сили Російської Федерації обстріляли Київ. Вибухи прогриміли одразу після тривоги. Окупанти запустили ракети в бік столиці з півдня. Зафіксовано падіння уламків ворожих ракет у Печерському, Солом’янському та Дарницькому районах столиці. На місці працюють наряди поліції, медики та рятувальники ДСНС.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетну атаку та заявив, що Україні потрібні більше засобів ППО.