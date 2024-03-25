"Нам не варто боятися": чи вплинуть теракти в РФ на ситуацію на фронті, — командир 3 ОШБр

Як розповів Максим Жорін, російській владі не потрібні терористи "Ісламської держави", щоб влаштовувати теракти в Росії.

Теракти в Росії істотно не вплинуть на стан справ на фронті в Україні. Те, що сталося в "Крокус-Сіті", не збільшить кількість добровольців-контрактників серед росіян. Про це повідомив у себе в Telegram командир 3 ОШБр Максим Жорін.

За його словами, російській владі не потрібні терористи "Ісламської держави", щоб влаштовувати теракти в Росії.

"Теракти — традиційний для Росії спосіб закручувати гайки своїм баранам. Думаю, їхнє керівництво розглядає це просто як один з інструментів роботи з населенням", — написав Жорін.

За його словами, теракти у РФ не вплинуть істотно на перебіг подій на фронті. Приплив добровольців в армію РФ не додасться.

"Нам не варто боятися, що це якось істотно вплине на перебіг подій. Сумніваюся, що після розстрілу в Москві російські добровольці масово йтимуть в армію. Та їм і не потрібно добровільно, рашка (Росія, — ред) набере достатню кількість солдатів у будь-якому разі", — написав він.

Максим Жорін про теракти в Росії Фото: Скриншот

Нагадаємо, ЗМІ раніше повідомляли, що ІДІЛ обіцяє нові теракти на території РФ. Члени "Ісламської держави" обіцяють росіянам здійснити настільки страшний теракт, що про нього пам'ятатимуть наступні покоління. Вони запевняють, що весь біль, який вони відчували в минулому, буде слабшим, ніж біль від помсти.

Також у ЗСУ розповіли, чому теракт вигідний для Путіна. За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, глава Кремля після стрілянини в "Крокус Сіті" може піти на відчайдушні методи. Він продемонструє росіянам, що тероризм нібито не зник.