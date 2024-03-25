"Дуже небезпечні": за скільки хвилин "Циркон" долітає з Криму до Києва, — Defense Express

Експерт Валерій Рябих попередив, що пуски цих ракет не можна спрогнозувати. Їх можна зафіксувати лише вже в польоті, а час підльоту до столиці вимірюється у хвилинах.

25 березня ЗС РФ вдарили по Києву ракетами "Циркон". Детальніше про них у коментарі "Еспресо" 25 березня розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Цей тип ракет дуже небезпечний, оскільки вони мають дуже високу швидкість. Сьогодні ці ракети запускались з окупованого Криму й час підльоту вимірюється у хвилинах. Тобто, якщо запускати ці ракети з Криму, то до Києва вони долітають за 7-10 хвилин", — зазначив він.

Окрім того, експерт повідомив, що пуск "Циркону" неможливо передбачити. Це відрізняє його від "Кинджала".

"З "Кинджалами" все зрозуміло, коли з аеродромів злітають Міг-31 — носії цих ракет. З "Цирконами" інша ситуація. Ці ракети можуть бути зафіксованими лише після пусків", — пояснив Рябих.

З його слів, бойова частина "Циркону" вдвічі легша, ніж у "Кинджала". За попередніми оцінками, вона важить від 200 до 300 кілограмів. Однак часто атакувати ними ЗС РФ не можуть.

"Оскільки наразі ці ракети навряд чи пішли в серійне виробництво. Зараз росіяни виробляють ці ракети в експериментальному виді", — уточнив експерт.

Нагадаємо, у Defense Express з посиланням на джерела інформували, що під час обстрілу Києва 25 березня ЗС РФ запустили дві ракети типу "Циркон". Обидві вони були збиті над столицею.

23 лютого президент РФ Володимир Путін заявив, що в країні-агресорці стартував серійний випуск нових гіперзвукових ракет "Циркон".