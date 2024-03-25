У Польщі визначили тип ракети, яка 24 березня перетнула кордон під час атаки РФ по Україні

Через те, що російські ракети неточні, вони могли збитися із передбаченої траєкторії курсу, кажуть у Генштабі ЗС Польщі.

Рано вранці в неділю, 24 березня, польський повітряний простір скоріше за все порушила російська крилата ракета Х-101. Її перебування на території країни склало 39 секунд. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів очільник Генштабу Збройних сил країни Вєслав Кукула.

Зокрема він прокоментував питання представників ЗМІ стосовно того, чи ця ситуація була провокацією, чи випадковістю. На думку Кукли, не варто виключати всіх можливих варіантів. За його словами, через те, що запущені Росією ракети неточні, вони могли відхилитися від свого курсу.

Окремо у високопосадовця поцікавилися, чому польська армія не знищила цю ракету. Вєслав Кукла наголосив, що подібні цілі неподалік кордону двох країн є складними відносно дилеми чи збивати чи ні. Тому результати знищення Польщею можуть призвести до ненавмисних ефектів по іншій стороні.

"Так само може трапитися, коли Україна збиває таку ракету: вона здатна впасти на території Польщі та призвести до певних наслідків", — наголосив він.

Як відомо, вчора, 24 березня, російська окупаційна армія вкотре атакувала Україну ракетами, запущеними зі стратегічної авіації. Одна із запущених ворогом 29 ракет потрапила у повітряний простір Польщі. При цьому військові країни навіть не намагалися збити ракету, бо нібито були переконані, що вона повернеться на територію України.

Також сьогодні Міністерство закордонних справ Польщі викликало "на килим" російського посла Сергія Андрєєва, однак дипломат проігнорував цю вимогу.