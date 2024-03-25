Ракета ЗС РФ залетіла на територію Польщі: посол Росії не прийшов на виклик у МЗС

За даними польського Міністерства закордонних справ, послу Росії збиралися вручити ноту протесту через ворожу ракету на території НАТО. Тепер це планують зробити в інший спосіб.

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Російський дипломат не прийшов до Міністерства закордонних справ Польщі після того, як на території країни опинилася ворожа ракета. Про це пише Sky News.

Річ у тім, що російського дипломата у Варшаві викликали до МЗС, щоб обговорити інцидент, який стався під час обстрілу окупантами мирних міст України. Одна з ракет тимчасово проникла на територію країни НАТО — Польщі.

"Польща зажадала від Москви пояснень після того, як одна з її ракет ненадовго увійшла в повітряний простір Польщі під час великого ракетного удару по Україні рано вранці вчорашнього дня (24 березня, — ред.)", — ідеться в повідомленні.

Польський міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Росія намагалася атакувати один із районів Львова, що розташований недалеко від кордону. У результаті повітряний простір Польщі було порушено на певний час до 2 кілометрів.

Варшава мала намір вручити ноту протесту російському послу в Польщі Сергію Андрєєву, але він так і не з'явився в будівлю Міністерства закордонних справ. У чому причина — невідомо.

Тепер дипломатичну ноту збираються надіслати в інший спосіб.

Нагадаємо, 24 березня у Збройних силах Польщі повідомили, що ракета увійшла в польський повітряний простір у районі міста Осердув, Люблінське воєводство, і залишалася там 39 секунд.

Пізніше представник командування Яцек Горишевський заявив, що рішення не збивати російську ракету було ухвалено на основі інформації радіолокаційних систем. У командуванні розуміли, що вона покине повітряний простір країни, а спроба збити ракету становила б ризик для місцевого населення.