Ракета РФ у небі над Польщею: чому поляки не перехопили російську Х-101, — експерти

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що якби російська ракета загрожувала об'єктам на території країни, то її неодмінно б збили.

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У ніч на 24 березня російська ракета залетіла в повітряний простір Польщі, через що в повітря були підняті польські винищувачі. Через деякий час інцидент прокоментував у соцмережах польський військовий аналітик Ярослав Вольські, назвавши кілька цікавих причин того, чому авіація не перехопила російську Х-101.

Насамперед експерт висловив припущення, що для знищення ворожих цілей необхідно перекривати конкретні ділянки повітряного простору, інакше існує загроза ураження цивільних літаків або дружньої бойової авіації. Але поки що Польща нібито не може собі цього дозволити, оскільки в країні працюють 66 аеропортів, зупинка яких призведе до економічних збитків.

"Повітряний простір має бути закритий, щоб уникнути трагічних помилок", — пише Вольські.

Другий момент — падіння уламків збитої ракети можуть призвести до жертв на території Польщі. Крім того, випущена винищувачем ракета-перехоплювач AIM-9 Sidewinder або AIM-120 AMRAAM, на думку експерта, теж становить певну загрозу.

"Це суттєвий фактор загрози для цивільного населення на землі. І в Польщі, і в Україні. І Пшеводов тут не аргумент — те, що українська ракета впала, не означає, що ми маємо зробити те саме", — нагадав трагічний випадок листопада 2022 року, коли від уламків ракети загинуло двоє людей.

Ще одним аргументом на користь відмови від перехоплення є бажання польських ВПС зберегти в таємниці розташування своїх засобів ППО. І нарешті — відсутність технічної можливості захистити 100% повітряного простору Польщі. На думку Вольського, такий потенціал з'явиться у Варшави тільки до 2035 року завдяки постачанню західних зенітно-ракетних комплексів, а на той час польська ППО перебуває в "зародковому стані".

Офіційні коментарі

Тим часом варто відзначити цікавий коментар міністра національної оборони Польщі Владислава Косиняка-Камиша. За його словами, російську ракету не збили тому, що вона, мовляв, не становила загрози для об'єктів на території Польщі, інакше її б неодмінно перехопили.

"Кожна така ситуація розглядається індивідуально. Але якби були якісь ознаки того, що цей об'єкт прямує до якоїсь мети, розташованої на території Польщі, він, очевидно, був би збитий", — заявив він, додавши, що Варшава "вимагатиме пояснень" від Москви.

Думки українських експертів

Незважаючи на пояснення з боку польських офіційних осіб і військових аналітиків, українські оглядачі Defense Express назвали таку картину парадоксальною. За їхніми словами, цей інцидент може свідчити про те, як одна з країн НАТО готова захищати в подібних випадках свій повітряний простір.

"На цьому тлі вже парадоксально виглядало те, що польські військові виявили, але не збили цю російську ракету. Це заодно демонструватиме реальні спроможності однієї з країн НАТО реально захистити свій повітряний простір", — зазначили оглядачі.

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Нагадаємо, 22 березня в Нідерландах оголосили про виділення понад 150 млн євро на закупівлю ракет класу "повітря-земля" для винищувачів F-16, які прибудуть в Україну. Боєприпаси будуть закуплені у безпосередньо виробників, що забезпечить своєчасну підтримку військових потреб ЗСУ.