"Щось трапилось": у Маріуполі "прилетіло" по базуванню окупантів, є загиблі й поранені

Радник мера міста Петро Андрющенко пояснив удар роботою ворожої ППО. Він переконаний, що справжня ціль атаки розміщена на території РФ — у Таганрозі або Ростові-на-Дону.

23 березня у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи. Стався "приліт" по ворожій базі, який поповнив втрати ЗС РФ. Деталями у коментарі "24 Каналу" поділився радник міського голови Петро Андрющенко.

Чиновник зазначив, що через погану роботу мобільного зв’язку влада не отримує фото від місцевих та не все може публікувати. В той самий час російські журналісти не показують наслідки влучань.

Проте точно відомо, що удар прийшовся в район між селищами Водяне й Зоря та Маріуполем. Там було розміщене місце базування російських окупантів.

"На жаль, не влучили в склад ніякий, тому не було детонації. Але сім чорних пакетів на Таганрог повезли", — зазначив Андрющенко.

Окрім семи загиблих є ворожі бійці, які отримали легкі поранення. Також пошкоджень зазнала російська техніка.

"Там щось трапилось, наші "очі" досі намагаються додивись", — пояснив радник мера Маріуполя.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

З його слів, нині немає фото з місця подій, бо ракурс допоміг би ворогу знайти місцевого мешканця, який зробив знімок.

"Скоріш за все дійсно це було спрацювання ППО чи щось з ППО впало. Впало воно в селище Сопине, яке є частиною Маріуполя. Там живуть росіяни військові, і там був вибух. Бачили, як підіймався дим сірий. Сказати, чи було це влучання, складно", — розповів Андрющенко.

Він додав, що іноді на з’ясування деталей потрібен час. Однак на меті, ймовірно, було вдарити по Таганрогу і Ростову-на-Дону. Ціллю, на думку чиновника, міг бути НПЗ, місце зберігання палива або аеродром.

Коментар Петра Андрющенка (про вибухи у Маріуполі — з 0:58)

У ворожому ЗМІ з новинами Маріуполя повідомлень про вибухи та "приліт" по базуванню не публікували, однак вийшов матеріал про "ярмарок вихідного дня", який пройшов 23 березня.

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