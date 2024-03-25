Руйнування Академії Бойчука, діти бігли в укриття, постраждалі: наслідки атаки РФ по Києву (фото)

За словами міського голови Віталія Кличка, двоє з цих постраждалих опинилися у лікарні, інші отримали допомогу на місці.

Десятеро осіб, у тому числі 16-річна дівчина, постраждали через сьогоднішній ракетний удар російських окупантів по Києву. Ще двоє осіб було госпіталізовано. Про це йде мова у повідомленні пресслужби ДСНС України.

Також відомо, що психологи ДСНС надали психологічну допомогу 25 особам, а комунальні служби вивезли більш як 580 кубометрів будівельних конструкцій.

Як відомо, близько пів на одинадцяту ранку сьогодні, 25 березня, російські війська завдали ракетного удару по Києву, причому серія вибухів у столиці пролунала ще до оголошення повітряної тривоги. Попри те, що сили протиповітряної оборони знищили обидві ворожі цілі, відомо про руйнування у декількох районах Києва.

За даними видання Kyiv Post з посиланням на СБУ, метою сьогоднішньої атаки російських військ по Києву було приміщення, де перебувають співробітники Служби безпеки України.

Ракетний удар по Києву

Тим часом у Солом'янському районі уламки збитих ракет пошкодили два приватних будинки, дані про постраждалих не надходили. У Голосіївському районі уламки ракет упали на території лісосмуги. Водночас у Дарницькому районі уламки зафіксовані біля приватної забудови. У приватному будинку пошкоджені вікна, також відомо про займання у нежитловому приміщенні.

Рятувальники розбирають завали у Києві

Ракетний удар зруйнував будівлю Академії імені Бойчука

Через падіння уламків частково постраждала будівля Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, яка розташована у Печерському районі міста. Відомо про повне руйнування спортивної зали, конгрес-холлу та виставкового центру. Серед постраждалих від ракетної атаки і завідувачка лабораторії Академії.

У свою чергу, українські користувачі Інтернету різко прокоментували новину про руйнування, які було завдано Академії російськими окупантами. Так, одна із користувачок Мережі та фотографка Леда Іванова зазначила, що ще сто років тому росіяни намагалися знищити Бойчукістів, а сам Бойчук, разом із більшою частиною митців, став жертвою репресій радянської влади, яка звинуватила його у "контрреволюційному традиціоналізмі". Також Іванова закликала українців, які перебувають за кордоном, активніше поширювати інформацію про російські обстріли у соціальних мережах.

Руйнування Академії Бойчука

Руйнування Академії Бойчука

Руйнування Академії Бойчука

Росія вдруге використовує Циркон для атаки по Києву – Defense Express

Видання Defense Express підтвердило, посилаючись на власні джерела, що сили ППО під час сьогоднішньої ракетної атаки на Київ збили дві ракети "Циркон". Зокрема цей факт підтвердили результати першочергового аналізу уламків двох ракет, які були збиті, проте впали у межах столиці. За словами аналітиків порталу, мова йде вже друге публічно відоме використання найновіших російських ракет ЗМ22 Циркон для атаки по Києву після 7 лютого, коли їх було знищено в Деснянському районі столиці та у Київській області. Проте сьогодні збиття Цирконів відбулося безпосередньо над Києвом, пише Defense Express, публікуючи фото одного з уламків ракети.

Пропагандисти поширили інформацію про нібито знищення двох установок Patriot

Низка російських пропагандистських Telegram-каналів почали поширювати повідомлення, що 25 березня через удар армією РФ ракетами Циркон у київському аеропорту Жуляни нібито було знищено дві установки Patriot та уразити штаб-квартиру ГУР та "центр прийняття рішень" СБУ.

Проте у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики це повідомлення спростували. "Кремлівські фейкороби самі не змогли визначитися, що саме "знищили" терористичні війська РФ у Києві — одна брехлива версія суперечить іншій", — відзначили у Центрі.

Реакція Володимира Зеленського на ракетний удар по Києву.

Сьогодні ж глава держави Володимир Зеленський висловився щодо ранкової ракетної атаки РФ по Києву. Серед іншого він висловив вдячність рятувальникам ДСНС України, поліції, представникам комунальних служб та всім залученим службам, які причетні до ліквідації її наслідків. При цьому президент вкотре звернувся до міжнародних партнерів із закликом збільшити постачання систем ППО для нашої країни, оскільки лише так можна зберегти життя мирного населення.

Не можна втрачати ні хвилини: посол США закликала надати допомогу Україні.

Не змогла залишитися байдужою до жорстокого обстрілу Києва і посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк. На своїй сторінці у соцмережі дипломат вкотре наголосила на необхідності посилити допомогу Україні, яка веде боротьбу проти російського вторгнення. При цьому на думку Брінк, у цьому питанні не можна гаяти часу оскільки впродовж останніх днів війська РФ атакували Україну сотнями ракет і дронів.

Кулеба про атаку на Київ: Немає звірств, на які не підуть російські виродки"

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у соцмержі показав відео, на якому видно, як діти під час вибухів у Києві намагаються пробігти до укриття.

"Діти о 10:30 бігли в укриття в момент, коли протиповітряна оборона над столицею збиває російські смертоносні балістичні ракети. Немає таких звірств, до яких не були б причетні російські окупанти, включаючи намагання завдати балістичного удару по серцю багатомільйонного міста. Це нагадує про те, що Україні потрібен посилений протиповітряний захист, у тому числі системи та ракети Patriot, здатні відбити будь-яку атаку Росії", — так прокоментував відео Дмитро Кулеба.