Не бачить сенсу: посол РФ відмовився з'явитися в МЗС Польщі для роз'яснення ситуації з ракетою

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський у понеділок, 25 березня, зазначив, що Польща вимагатиме пояснень від російського посла, але, "імовірно, отримає певну демагогію".

Посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв відмовився з'явитися в МЗС Польщі на вручення ноти протесту через ракету, що пролетіла в неділю, 24 березня, через польську територію. Про це заявив 25 березня представник польського зовнішньополітичного відомства Павел Вронський, повідомляє польське радіо RMF24.

Коментуючи слова російського посла про те, що польська сторона не надала достатніх доказів щодо ракети, тому він вирішив не відвідувати МЗС Польщі, Вронський заявив, що ноту протесту передадуть до МЗС Росії іншим шляхом.

Водночас представник польського МЗС "цікавиться, чи надійно посол виконує свої обов'язки".

"Нас цікавить, чи дотримується посол вказівок МЗС у Москві та чи здатний він належним чином представляти інтереси РФ у Варшаві", — заявив Вронський.

У неділю, 24 березня, заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що МЗС викличе посла РФ "для дачі пояснень із приводу вторгнення російської ракети в польський простір.

"Ми ставимо подальші дії в залежність від цих пояснень та інформації", — уточнив він.

Пояснення посла Андрєєва

У коментарі російському інформагентству "РИА Новости" посол Росії в Польщі пояснив, що 25 березня його запросили в МЗС на зустріч із одним із заступників міністра. Польська сторона заявила, що це сталося через "ракетний інцидент".

Андрєєв нібито відповів на виклик і запитав, чи має намір польська сторона надати докази на підтримку своїх тверджень.

"Я не отримав чіткої відповіді і вказав, що ми все ще чекаємо в Росії доказів від польської сторони про те, що 29 грудня минулого року російська крилата ракета нібито увійшла в повітряний простір Польщі. Жодних доказів ми так і не отримали. Поки підтверджують ці звинувачення", — сказав дипломат, якого цитує агентство.

Тому посол заявив, що в ситуації, що склалася, не бачить сенсу відвідувати МЗС Польщі.

"Я запропонував моїм польським колегам, якщо вони захочуть, надіслати відповідну ноту поштою або кур'єром", — додав він.

Що відомо про російську ракету

Оперативне командування видами Збройних сил Польщі повідомило 24 березня вранці на платформі Х, що цього дня повітряний простір Польщі порушила одна з крилатих ракет, запущених уночі дальньою авіацією РФ.

"Це було пов'язано з нападом Росії вночі на Львівську область України. Об'єкт увійшов у польський простір на висоті міста Осердув (Люблінське воєводство) та залишався там 39 секунд", — ідеться в повідомленні військових.

Наголошувалося, що протягом усього польоту за нею спостерігали військові радіолокаційні системи. Поляки пояснили, чому не збили російську ракету, яка залетіла в їхній повітряний простір: "Знали, що полетить далі, а спроба її збити становила б значний ризик для місцевих жителів".

Глава польської дипломатії Радослав Сікорський заявив у понеділок, 25 березня, що обговорить цей інцидент із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Сікорський зазначив, що вимагатиме "пояснень від російського посла, але, ймовірно, отримаємо деяку демагогію".

Нагадаємо, що 24 березня російські окупанти знову атакували територію України, застосовуючи як безпілотні літальні апарати, так і ракети. Це була вже третя атака за останні чотири дні. Особливо постраждав Київ, де спрацювала система протиповітряної оборони. Наразі відомо про атаку на Львівську область, де окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури.