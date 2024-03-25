Малюк анонсував нові спецоперації в Росії: завдадуть шкоди на суші та в морі (відео)

За словами очільника СБУ Василя Малюка, нові спецоперації завдаватимуть ще більшої шкоди ворогу на суші та в морі.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк анонсував нові операції проти росіян, зазначивши, що ці операції завдаватимуть ворогові дедалі більшої шкоди. Про це він розповів в інтерв’ю на каналі ICTV 25 березня, у день 25-річчя СБУ.

"Ми ніколи не повторюємося, і якщо вони (РФ. — Ред.) десь видозмінюються у своїй обороні щодо наших морських дронів, то ми, зрозуміло, ідемо на крок попереду. Всьому свій час, ви все побачите", — підкреслив керівник СБУ.

Він також розповів про внесок СБУ в перемогу. Зокрема, про ураження Кримського мосту, морські дрони Sea Baby та "Мамай", за допомогою яких уже вдалося уразити 11 кораблів Чорноморського флоту РФ і розблокувати Чорне море.

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До того ж із початку війни бійці СБУ знищили вже понад 800 ворожих танків, бронетехніку, системи РЕБ і ППО й іншу техніку та озброєння ворога.

"Нехай росіяни очікують на чергову бавовну", — анонсував Малюк.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що зараз Україна очікує від СБУ на ще більшу результативність. Також він заявив, що кораблям РФ уже не місце в західній частині Чорного моря та поблизу Криму, але хай вони втратять можливість оперувати й на сході Чорноморської акваторії.