Побував у найпекельніших боях: на фронті загинув боєць ГУР МОУ "Фізрук" (фото)

Микола Надибський воював на Східному і Південному напрямках. Він брав участь у звільненні острова Зміїний і був нагороджений орденом "За мужність".

На фронті загинув боєць спецпідрозділу ГУР "Артан" Микола Надибський з позивним "Фізрук". Це сталося під час виконання бойового завдання 19 березня. Про це повідомив мер Вінниці Сергій Моргунов у своєму Facebook.

"Відважний захисник, турботливий батько, люблячий чоловік, активний громадський діяч та справжній патріот – таким був Микола Надибський, таким і запамʼятає його наша громада", — сказав Сергій Моргунов.

Надибський був випускником Вінницького ліцею №9 і факультету фізичного виховання й спорту Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського.

У 2023 році чоловік приєднався до спецпідрозділу ГУР "Артан". "Фізрук" побував у найпекельніших місцях на фронті на Східному і Південному напрямках. Мер зауважив, що чоловік додому повернувся на щиті, у нього залишилася дружина Юлія й маленький син Макар.

Микола Надибський

"19.03.2024 року був найстрашніший день і дзвінок, який змінив наше з Макаром життя… Ми обов’язково будемо з гордістю нести про тебе пам’ять", — написала дружина Юлія.

Його знайомий Олег Безверхий розповів, що Надибський брав участь у багатьох операціях на фронті, зокрема у звільненні острова Зміїний. Також чоловік був нагородженим орденом "За мужність".

Микола Надибський Нагорода Надибського

Друг дитинства загиблого Юрій Аверкін заявив, що "Фізрук" загинув під час виконання бойового завдання.

"Людина через яку я почав волонтерити. Людина для якої я волонтерив і переживав, щоб все було. Не було такого дня, щоб я йому відмовив в допомозі, а він мені. Багато планів, мрій, цілей. І все в один момент стерлось", — повідомив він.

Нагадаємо, 19 березня стало відомо про те, що на фронті загинув боєць 3-ї ОШБр Артем Жигадло з позивним "Ронін". Полеглий брав участь в обороні Києва, воював на Запорізькому напрямку, під Бахмутом та в Авдіївці.

18 березня у комітеті Ради з питань свободи слова повідомили про смерть ведучого Петра Цурукіна. Чоловік понад рік вважався зниклим безвісти.