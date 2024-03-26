Побував у найпекельніших боях: на фронті загинув боєць ГУР МОУ "Фізрук" (фото)
Микола Надибський воював на Східному і Південному напрямках. Він брав участь у звільненні острова Зміїний і був нагороджений орденом "За мужність".
На фронті загинув боєць спецпідрозділу ГУР "Артан" Микола Надибський з позивним "Фізрук". Це сталося під час виконання бойового завдання 19 березня. Про це повідомив мер Вінниці Сергій Моргунов у своєму Facebook.
"Відважний захисник, турботливий батько, люблячий чоловік, активний громадський діяч та справжній патріот – таким був Микола Надибський, таким і запамʼятає його наша громада", — сказав Сергій Моргунов.
Надибський був випускником Вінницького ліцею №9 і факультету фізичного виховання й спорту Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського.
У 2023 році чоловік приєднався до спецпідрозділу ГУР "Артан". "Фізрук" побував у найпекельніших місцях на фронті на Східному і Південному напрямках. Мер зауважив, що чоловік додому повернувся на щиті, у нього залишилася дружина Юлія й маленький син Макар.
"19.03.2024 року був найстрашніший день і дзвінок, який змінив наше з Макаром життя… Ми обов’язково будемо з гордістю нести про тебе пам’ять", — написала дружина Юлія.
Його знайомий Олег Безверхий розповів, що Надибський брав участь у багатьох операціях на фронті, зокрема у звільненні острова Зміїний. Також чоловік був нагородженим орденом "За мужність".
Друг дитинства загиблого Юрій Аверкін заявив, що "Фізрук" загинув під час виконання бойового завдання.
"Людина через яку я почав волонтерити. Людина для якої я волонтерив і переживав, щоб все було. Не було такого дня, щоб я йому відмовив в допомозі, а він мені. Багато планів, мрій, цілей. І все в один момент стерлось", — повідомив він.
Нагадаємо, 19 березня стало відомо про те, що на фронті загинув боєць 3-ї ОШБр Артем Жигадло з позивним "Ронін". Полеглий брав участь в обороні Києва, воював на Запорізькому напрямку, під Бахмутом та в Авдіївці.
18 березня у комітеті Ради з питань свободи слова повідомили про смерть ведучого Петра Цурукіна. Чоловік понад рік вважався зниклим безвісти.