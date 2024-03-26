ЗС РФ атакували ракетами С-300 та Shahed: вибухи пролунали в трьох областях, деталі (фото)

Російські військові атакували Харківську, Миколаївську і Донецьку області за допомогою 12 БПЛА та двох зенітних керованих ракет С-300. Українська протиповітряна оборона знищила всі дрони.

У ніч з 25 на 26 березня Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України за допомогою безпілотних літальних апаратів типу Shahed та з ЗРК С-300. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму Telegram-каналі.

"Уночі 26 березня 2024 року ворог атакував 12-ма ударними БПЛА типу Shahed із мису Чауда – Крим та Курської області – РФ, а також двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донеччини", — сказав Микола Олещук.

За його словами, мобільні вогневі групи Сил оборони знищили всі 12 дронів у межах Миколаївської і Харківської областей.

Вибухи в Миколаївській області

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що три дрони типу Shahed-131/136 було знищено в регіоні.

"У ніч на 26 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу Shahed-131/136", — сказав Кім.

Вибухи в Харківській області

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в регіоні українська протиповітряна оборона знищила щонайменше вісім російських безпілотників.

"За попередньою інформацією, сили ППО над Харківщиною збили щонайменше вісім ворожих безпілотників!" — сказав він.

За словами Синєгубова, один БПЛА влучив у землю в Харкові. Обійшлося без постраждалих.

Крім цього, він зауважив, що о 01:10 противник атакував Харків за допомогою БПЛА. В результаті атаки було вибито вікна в чотириповерховій будівлі, де розташоване приватне підприємство. Обійшлося без постраждалих.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що відбувся "приліт" у землю біля нежитлової будівлі.

"Попередньо без жертв та постраждалих, лише вибиті шибки у будові поряд з вирвою від вибуху", — пояснив він.

Вибухи в Донецькій області

На момент виходу публікації в Донецькій ОВА не повідомлялося про атаку ворога чи наслідки вибухів. Проте у місцевому Telegram-каналі "Типичный Покровск" повідомили про вибухи в Костянтинівці і Покровському районі. Тоді як у Telegram-каналі "Покровський район обстановка" розповіли про застосування ворогом С-300.

"Вибухи на Донеччині. Ймовірно ворог застосовує ЗРК С-300/400", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 25 березня російські військові атакували Одеську область за допомогою балістики. За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, в результаті обстрілу постраждало троє жінок.

Того ж дня у Міноборони повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Україна знищила понад дві тисячі крилатих і балістичних ракет. Зокрема, основною ціллю ворога є цивільна інфраструктура.