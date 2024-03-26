Був захоплений у 2014 році: ЗСУ уразили ВДК "Костянтин Ольшанський" у Криму, деталі (фото)

Українські військові завдали пошкодження краденому кораблю за допомогою протикорабельної ракети "Нептун". Наразі судно не боєздатне, розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Українські військові атакували великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський", який росіяни захопили під час анексії Криму у 2014 році, за допомогою протикорабельної крилатої ракети "Нептун". Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі FREEДOM.

Він зауважив, що це судно девʼять років стояло в бухті, окупанти потроху його розбирали на запчастини. За словами Плетенчука, потім противник розумів, що в нього закінчуються великі десантні кораблі проєкту 775, а тому відновив його впродовж року.

Проте росіяни хотіли видати корабель "Костянтин Ольшанський" за один зі своїх ВДК, зокрема "Минск" або "Оленегорский горняк", які раніше були пошкоджені українськими бійцями.

"Корабель цей повинен був використовуватися проти України. Тому було ухвалене рішення про ураження цієї одиниці нашим "Нептуном", — сказав Дмитро Плетенчук.

Він наголосив, що наразі уточнюються пошкодження судна. Зокрема, він його отримав і наразі не боєздатний.

ВДК "Костянтин Ольшанський": що відомо

Український великий десантний корабель проєкту 775 "Костянтин Ольшанський" у 2014 році був заблокований в озері Донузлав у Криму. 24 березня близько 200 російських штурмовиків за допомогою гранат і автоматичної зброї захопили судно.

Судно було назване на честь героя Радянського Союзу Костянтина Ольшанського, який був командиром загону десантників, що брали участь у вигнанні нацистських окупантів із Миколаєва під час Другої світової війни.

ВДК "Костянтин Ольшанський" Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, 24 березня в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові уразили російські десантні кораблі "Ямал" і "Азов" у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Це сталося ввечері 23 березня.

25 березня речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів про те, що під час атаки на Крим також вдалося влучити в середній розвідувальний корабель проєкту 18280 "Иван Хурс".