Чеська ініціатива: Ісландія виділить 2 млн євро на боєприпаси для України

У міністерстві закордонних справ також анонсували виділення 500 тисяч євро на придбання обмундирування для жінок-військовослужбовців ЗСУ.

Ісландія стане 15 країною, яка приєднається до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для української армії. Також країна готова інвестувати в придбання екіпіровки для жінок-військовослужбовців ЗСУ. На проєкт виділять близько 2 млн євро. Про це 25 березня повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ країни.

У повідомленні йдеться, що Ісландія зобов'язалася допомогти з боєприпасами для української артилерії, яка відіграє ключову роль в обороні країни від російських загарбників.

"Вкрай важливо, щоб ми продовжували рішуче підтримувати Україну, але таким чином ми робимо внесок не тільки на захист народу країни, а й у міжнародне право в ширшому контексті, а також у наші власні інтереси безпеки", — заявив міністр закордонних справ Б'ярні Бенедиктссон.

Також у дипломатичному відомстві повідомили про готовність Ісландії закупити екіпірування для жінок в українській армії. Для задоволення потреб жінок-військовослужбовців пропонується надати обмундирування, бронежилети, медичні та гігієнічні товари на 75 мільйонів позовів (500 тис. євро). У МЗС підкреслили, що відсоток жінок у ЗСУ значно зріс за останні роки, особливо після початку російського вторгнення.

Зазначимо, що українська сторона розраховує, що перша партія артилерійських снарядів, придбаних ініціативою Чехії, прибуде вже наступного місяця.

Нагадаємо, за інформацією The Guardian, Україна отримає нову партію військової допомоги від Чехії не пізніше червня поточного року. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтвердив, що в Україну поставлять 300 000 снарядів.