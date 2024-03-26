Мобілізація в Україні: адвокат пояснив, кого з чоловіків із ожирінням не призвуть до ЗСУ

Перед обстеженням ВЛК адвокат Андрій Межирицький радить звернутися до цивільного лікаря й отримати висновок про наявність ожиріння, тип і супутні хвороби. Після цього необхідно пройти медкомісію у військкоматі й наполягати на підтвердженні діагнозу.

Військовозобовʼязаного чоловіка з ожирінням можуть визначити непридатним або обмежено придатним до військової служби. Про це повідомив адвокат Андрій Межирицький.

За його словами, у Положенні про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, затвердженому наказом Міноборони від 14. 08. 2008 р. № 402, ідеться про те, що захворювання ожиріння може дозволити виключити або обмежити можливість призову. Зокрема, відбувається поділ на значні, помірні та незначні порушення функцій.

"Саме від віднесення хвороби до значних, помірних або незначних порушень функцій залежить, чи підлягає особа мобілізації під час воєнного стану", — сказав адвокат.

Він зауважив, що найчастіше ВЛК визначає чоловіків із ожирінням обмежено придатними.

Андрій Межирицький порадив звернутися до цивільного лікаря, пройти обстеження, здати необхідні аналізи й отримати висновок про наявність ожиріння, його тип ф супутні хвороби. Із цим висновком потрібно йти на ВЛК та наполягати, аби медкомісія підтвердила діагноз. У разі незгоди висновок ВЛК можна оскаржити.

Нагадаємо, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що чоловіків, яких ВЛК визнаватиме обмежено придатними, можуть направляти до бойових частин. За його словами, повторне проходження медкомісію дозволить прибрати корупційні ризики.

Раніше Веніславський розповів, що в Україні не планують робити призовний вік нижчим за 25 років. За його словами, через відмову від строкової служби хлопцям від 18 до 25 років потрібно буде пройти загальновійськову підготовку або загальновійськову службу.