"За згодою української сторони": НАТО розмірковує над тим, щоб збивати ракети РФ біля кордонів

За словами польського заступника міністра закордонних справ Анджея Шейна, Захід серйозно ставиться до погроз з боку Володимира Путіна, адже він довів, що здатний на все.

У НАТО розглядають варіант того, щоб перехоплювати російські ракети, якщо ті наближатимуться до кордонів. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна в інтерв'ю RMF24.

За його словами, той факт, що ракета ЗС РФ зайшла в повітряний простір Польщі під час атаки по Україні, свідчить про те, що це була перевірка на міцність оборони і пильність польських військових.

"У НАТО аналізуються різні концепції, зокрема й те, що такі ракети слід збивати, коли вони вже дуже близько до кордону НАТО, але це повинно відбуватися за згодою української сторони і з урахуванням міжнародних наслідків, — тоді ракети НАТО будуть вражати російські ракети", — заявив Анджей Шейна.

Окремо заступник міністра закордонних справ Польщі додав, що Росія не зможе щоразу нав'язувати Заходу якісь правила. Кремлю варто змиритися з тими, що ЄС і Альянс почнуть задавати певний тон, якщо конфлікт в Україні розшириться.

Водночас Захід вкрай серйозно ставиться до погроз, які виходять від російського президента Володимира Путіна, адже від нього можна очікувати провокацій у будь-який момент.

"Він показав, що здатний на все. Чого він домігся на даний момент, крім сотень тисяч поранених і вбитих з обох сторін, так це того, що Швеція і Фінляндія вступили в НАТО. У липні відбудеться черговий саміт НАТО. У нас є консолідація країн ЄС, відродження Веймарського трикутника", — підсумував Анджей Шейна.

Нагадаємо, 24 березня у Збройних силах Польщі повідомили, що ракета увійшла в польський повітряний простір у районі міста Осердув, Люблінське воєводство, і залишалася там 39 секунд.

Пізніше посла Росії в Польщі викликали до МЗС через ворожу ракету, однак він так і не прийшов туди. За даними польського дипломатичного відомства, послу Росії збиралися вручити ноту протесту через ворожу ракету на території НАТО. Тепер це планують зробити в інший спосіб.