До оголошення тривоги: ЗС РФ завдали ракетного удару по Харкову, деталі

Місцева влада підтверджує інформацію про обстріл і уточнює, що приліт зафіксований у Шевченківському районі міста. ЗС РФ завдали удару по житловій забудові Харкова.

У вівторок, 26 березня, у Харкові пролунав вибух. Він прогримів до оголошення повітряної тривоги в регіоні. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Попередньо "приліт" у Шевченківському районі міста. Подробиці з'ясовуємо", — розповів мер міста.

Пост Ігоря Терехова

"Попередньо удар припав на район житлової забудови Харкова. Інформація про постраждалих і можливі руйнування — уточнюється", — додав Терехов.

Пізніше він повідомив, що постраждала нежитлова будівля, у багатоповерхівці, яка розташована поруч, вилетіло скло. Поранених і загиблих, на щастя, немає.

Додамо, що вибух у місті було чути до оголошення повітряної тривоги. Тривога пролунала об 11:38 — через кілька хвилин після вибуху.

Кореспондентка Фокусу підтверджує, що вибух у місті прогримів до оголошення повітряної тривоги.

Крім того, голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, окупанти вдарили по цивільній житловій інфраструктурі Харкова.

"Зафіксовано влучання в Шевченківському районі. Інформація про постраждалих у цю хвилину не надходила", — підтвердив район влучання він.

Нагадаємо, що 26 березня вночі російські війська обстріляли Харків та область. У регіоні українська протиповітряна оборона знищила щонайменше вісім російських безпілотників.

"За попередньою інформацією, сили ППО над Харківщиною збили щонайменше вісім ворожих безпілотників!" — сказали в ОВА.

Раніше в Харківській обласній військовій адміністрації повідомили про те, що на відновлення електропостачання в області після ударів окупантів по інфраструктурі потрібні не тижні, і навіть не місяці.

У пресслужбі ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" зазначили, що процес реконструкції об'єкта триватиме не один рік, оскільки для його відновлення необхідне виготовлення ексклюзивного обладнання енергоблоків, зокрема турбін і генераторів.