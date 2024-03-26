FPV – не панацея: Коваленко про важливість розвитку ПТРК "Стугна-П"

Нині FPV-дрони є мейнстрімом на війні. Через це у деяких може скластися враження, що вони замінили артилерію і ПТРК. Проте оглядач навів аргументи, чому дрони не заміняють ні перше, ні друге.

Українські військові випереджають РФ у використанні дронів на фронті. Проте військово-політичний оглядач "Інформаційного супротиву" Олександр Коваленко зауважує, що FPV-дрони — не панацея на полі бою. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Наразі існує мейн-стрім, який може призвести до небезпечних наслідків, що FPV-дрони на фронті замінили "все і вся". Проте оглядач наголошує, що FPV-дрон не може замінити артилерію, а тим паче ПТРК. Коптер з виглядом від першої особи — це дешевий засіб ураження, яке зайняло своє місце. Також створено окремий рід військ для безпілотних систем. Дрони змінили баланс сил на полі бою, але з низкою нюансів.

"Вам усім дико подобаються відео того, як FPV-дрон спалюють російські Т-90М "Прорив", але ніхто з вас не ставив собі питання, скільки FPV-дронів було втрачено на підльоті до танка, а скільки не вгадали із зоною ураження і не пробили ОБТ. А не завадило б ставити запитання…" — пояснює Коваленко.

"Стугна-П"

Також він порівнює характеристики FPV-дронів і протитанкового ракетного комплексу. Максимальна швидкість FPV до 100-150 км/год, тобто 5 км він пролетить за 8 хвилин. В 9 з 10 випадків його "приземлять" засоби РЕБ. Проте ПТРК має низку переваг:

бронепробиття за динамічним захистом складає 550 мм;

дальність ураження 5-5,5 км, які долаються за 15-16 секунд;

він не вразливий до засобів РЕБ.

При цьому є можливість покращити дальність до 8 км й підвищити бронепробиття. Однак загальна рефлексія по FPV-дронам заважає це реалізувати. І за словами Олександра Коваленка, в Україні є проєкт модернізації "Стугни-П", але його не фінансують, бо "ПТРК — це вже вчорашній день". Разом з тим Силам оборони потрібно все і FPV, і артилерія, і ПТРК.

Нагадаємо, 22 березня бійці "Азову" показали, як знищують російську техніку FPV-дронами з нічним баченням.

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