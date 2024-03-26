Підбиті російські ВДК: ракети "Нептун" пройшли глибоку модернізацію, — експерти

Українські сили завдали поразки російському кораблю "Костянтин Ольшанський" ракетами "Нептун", у яких, на думку аналітиків, збільшено дальність дії та поліпшено системи наведення.

Українські сили атакували великий десантний корабель (ВДК) "Костянтин Ольшанський" Чорноморського флоту РФ. Для ураження корабля противника ЗСУ застосували ракети Р-360 "Нептун", які набули нових можливостей завдяки глибокій модернізації. Таку думку висловили оглядачі Defense Express.

У публікації йдеться, що російський ВДК на момент атаки перебував у бухті Севастополя 9 років. За словами спікера українських ВМС Дмитра Плетенчука, росіяни намагалися повернути корабель до ладу і видати його за відремонтований ВДК "Мінськ", який був підбитий у вересні минулого року.

Але планам окупантів не судилося збутися, оскільки Сили оборони завдали ракетного удару по російському кораблю, і наразі ступінь його пошкодження уточнюють.

"Головне те, що для атаки по "Костянтину Ольшанському" було використано українську протикорабельну ракету "Нептун". А вказівка на те, що для атаки було обрано саме "Нептун", з величезною часткою ймовірності означає, що ця ракета пройшла глибоку модернізацію", — стверджують у Defense Express.

БДК "Костянтин Ольшанський"

Що могло бути покращено

На користь такого припущення свідчить дальність атаки. Експерти звернули увагу на те, що згідно з офіційними даними для "Нептуна" вона становить близько 280 км. Однак з урахуванням того, що ракета повинна ще витратити відстань на обхід ворожих систем ППО, цей показник, найімовірніше, досягає 400 км.

Але головне питання, підкреслюють експерти, — у селекції цілі в момент атаки. Згідно з відкритими даними, станом на 2021 рік ракета "Нептун" з активною радіолокаційною голівкою самонаведення могла розрізняти й атакувати цілі, які поділялися на "малі", "середні" і "великі". При цьому можливості зброї давали змогу завдавати ударів по кораблях у відкритому морі.

Іншими словами, системам наведення простіше знаходити цілі в ситуації, коли кількість умовних завад зведено до мінімуму. Інша річ, коли ракеті необхідно вразити ціль у бухті, заповненій іншими кораблями, — у такому разі до її систем наведення вже висунуто зовсім інші вимоги. Крім того, в таких локаціях можуть бути розташовані системи РЕБ, що значно ускладнює виконання бойового завдання.

Отже, розподіл цілей — це вкрай складне завдання в умовах залпового пуску, тому що інакше ракети можуть вразити одну й ту саму ціль.

"Таким чином, все що можна сказати — "Нептун" за останні роки дуже сильно розвинувся і отримав нові вкрай важливі можливості", — підсумували експерти.

Нагадаємо, 26 березня представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що російський корабель "Іван Хурс" зазнав серйозних пошкоджень під час ракетної атаки ЗСУ по Севастопольській бухті в окупованому Криму.