Розтрощена корма: у мережі показали свіжі фото корабля "Иван Хурс" у Севастополі (фото)

"Иван Хурс" ЧФ РФ втратив розвідувальну апаратуру, яка стояла на кормі військового корабля. Після цього судно не зможе виконувати функції й втратило боєздатність.

Розвідувальний корабель "Иван Хурс" ЧФ РФ втратив корму та устаткування, яке там розміщувалось. Найближчим часом мають з'явитись фото інших кораблів, які потрапили під удар Storm Shadow 24 березня. Подробиці обстрілу Севастопольської бути розповіли у спільноті "КіберБорошно".

OSINT-розслідувачі отримали дві супутникові світлини причалу, біля якого пришвартували "Ивана Хурса". Перша світлина зроблена 23 березня — на ній чітко видно обриси корабля: він мав цілу корму і цілий ніс.

Вже 24 березня ситуація змінюється, — вказується у дописі. Зокрема, можна побачити сліди двох вибухів. Перша ракета вдарила об пірс — помітні темна пляма на місці вибуху. Друга ракета була більш влучна: замість акуратної корми — місиво уламків, розмита пляма.

Флот РФ - як виглядає "Иван Хурс" 24 березня Фото: Telegram / КіберБорошно

На світлині також вказали координати корабля — 44.61329,33.52901. Якщо їх позначити на Google maps, можна побачити, що точка, у якій він перебував 24 березня, розташована вглибині бухти Севастополя і оточена іншими десятьма військовими суднами ЧФ РФ.

Флот РФ - дислокація корабля "Иван Хурс" Фото: Google Maps

Осінтери анонсують, що незабаром опублікують ще одне кольорове фото — супутникову світлину великого десантного корабля "Азов", який міг постраждати того ж дня, що й "Иван Хурс".

Флот РФ — деталі

Зазначимо, в ніч на 24 березня жителі окупованого Севастополя опублікували відео вибухів, які спалахнули біля вузла зв'язку Чорноморського флоту РФ. Російське Міноборони заявило, що відбулась атака ракетами Strom Shadow — усі ракети збили начебто збили сили ППО.

Пізніше Генштабу ЗСУ підтвердив атаку і повідомив, по яких цілях вдалось дістати: по вузлу зв'язку, по судноремонтному заводу, по ВДК "Азов" та "Ямал" і, можливо, розвідувальному кораблю "Иван Хурс" та по ВДК "Константин Ольшанский".

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук 26 березня повідомив, що розвідувальний корабель втратив апаратуру, яка використовувалась для виконання бойових завдань. Це означає, що судно повністю втратило боєздатність, запевнив український військовий.

Нагадуємо, 26 березня експерт пояснив, чи ВДК "Константин Ольшанский" міг отримати серйозні пошкодження під час удару Сил оборони 24 березня. Тим часом у мережі опублікували світлини бонових загороджень у Військовій бухті порту Новоросійська. Ще одна точка, куди РФ може перевести флот — порт Очамчира в окупованій Абхазії: грузинські сили опору показали кадри місцевості, де має відбуватись будівництво.