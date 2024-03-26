Хочуть завдати максимальної шкоди півдню: Гуменюк пояснила тактику подвійних ударів ЗС РФ (відео)

За словами представниці ОК "Південь", противник використовує точкові балістичні удари як заміну масованих ракетних обстрілів. Також це одна з відповідей на відсутність успіхів на фронті.

Російські окупанти продовжують ракетний терор і зараз обрали для себе нову тактику. З невеликою паузою наноситься одразу кілька ударів. Про це заявила начальниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 26 березня.

За її словами, під час атаки по Одесі противник також застосовував цей метод. Йдеться про подвійний удар — спочатку було зафіксовано вибух у рекреаційній зоні, а за кілька хвилин, після прибуття оперативних служб, пролунав другий.

ЗС РФ не мають переваг на лінії фронту, тому обирають метод терору щодо мирного населення.

"Те, що ворог зараз застосовує поодинокі точкові балістичні удари — це тактика терору, яку він може "запропонувати" на заміну масованих ракетних обстрілів. Час, коли готуються наступні масовані обстріли, ворог намагається заповнювати ось таким чином", — заявила Наталія Гуменюк.

Окремо представниця ОК "Південь" додала, що застосування росіянами балістичного озброєння, як це було в Одесі, не можна віднести до "радикальної нової" тактики. У такий спосіб противник лише бажає завдати максимальної шкоди мирним містам і продемонструвати те, що захист ППО нібито не спрацьовує.

Українська сторона тим часом продовжує працювати над тим, щоб регіони були щільно і потужно захищені від дій ЗС РФ. Системи протиповітряної оборони ставлять у місцях, де це особливо необхідно.

Нагадаємо, 25 березня повідомлялося, що російські окупанти обстріляли Київ ракетами. Вибухи прогриміли одразу після тривоги. Противник запустив ракетне озброєння в бік столиці з окупованого Криму. Зафіксовано падіння уламків ворожих ракет у трьох районах міста. На місці працюють наряди поліції, медики та рятувальники.

Через кілька годин противник завдав ударів знову, але цього разу вибухи пролунали в Одесі. Загалом було зафіксовано 3 пуски — два в напрямку Одеси, а ще один — у бік Полтави. Загалом пролунало щонайменше 2 вибухи з невеликою паузою.