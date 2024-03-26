Китай випробовує новий літак ДРЛО KJ-600: що відомо про машину (відео)

Незважаючи на успішні льотні випробування, до KJ-600 залишаються питання щодо його ефективності як літака палубного базування.

У березні 2024 року в китайських соцмережах з'явилися зображення, що демонструють новітнє аерокосмічне досягнення Китаю — передовий літак раннього повітряного попередження (AEW) KJ-600, який призначений для розміщення на авіаносцях Народно-визвольної армії (НВАК). Наразі машина проходить випробування. Про новий літак китайських ВПС докладно розповіли 26 березня оглядачі Army Recognition.

У матеріалі йдеться про те, що творці KJ-600 надихнулися ідеями палубного турбогвинтового літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) E-2 Hawkeye ВМС США. Китайська машина також оснащена турбогвинтовими двигунами та має міцну конструкцію з містким фюзеляжем, здатним вмістити групу з чотирьох-шести осіб, що дуже важливо для тривалих місій зі спостереження та управління.

Особливості KJ-600

Найпомітнішою особливістю літака є великий радіолокаційний купол на верхній частині фюзеляжу, в якому, як передбачається, розміщується сучасна радіолокаційна система з активною електронною скануючою решіткою (AESA).

KJ-600 представлений у сірому забарвленні, має пряме високорозташоване крило, характерний "чотирикрилий" хвіст і триколісне шасі. Згідно з аналізом супутникових знімків, розмах крила KJ-600 становить 24,4 м, а довжина — 18,4 м, що свідчить про його компактність і здатність ефективно діяти з авіаносців.

За словами оглядачів, китайська машина показала значні успіхи в льотних випробуваннях. Однак найважливіші випробування запуску з катапульти і повернення у вихідне положення для базування на авіаносці поки що не отримали візуального підтвердження.

"Повідомлення від кінця 2023 року про "інтенсивні випробування" за участю від чотирьох до шести прототипів вказують на те, що програма розроблення KJ-600 перебуває на просунутій стадії та потенційно наближається до малосерійного початкового виробництва", — зазначили автори матеріалу.

З планами щодо інтеграції KJ-600 в операції НВАК Китай готовий посилити свої можливості зі спостереження за морем і управління з повітря, тим самим зміцнюючи свої стратегічні позиції на морі.

Сумісність з авіаносцями

Тим часом залишаються питання щодо ефективності KJ-600 як літака палубного базування, особливо в порівнянні з американськими аналогами, що використовують для запуску конфігурацію CATOBAR (Catapult Assisted Take-Off But Arrested Recovery). Крім того, немає жодних конкретних доказів сумісності KJ-600 з наявними китайськими авіаносцями — Liaoning і Shandong, оснащеними палубами для стрибків з трампліну.

Аналітики припускають, що підготовлюваний третій авіаносець Китаю може мати плоску палубу, оснащену електромагнітними катапультами, що відповідає експлуатаційним вимогам KJ-600.

Нагадаємо, 29 лютого перший китайський авіаносець Liaoning вийшов на ходові випробування після модернізації. На думку військових оглядачів, корабель тепер здатний розміщувати на борту новітні стелс-винищувачі ВПС НВАК J-35, хоча раніше ці літаки повинні були базуватися на споруджуваному третьому китайському авіаносці Fujian.