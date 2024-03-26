"Дайте нам ті бісові Patriot": Кулеба після атак балістикою знову звернувся до партнерів

За словами міністра закордонних справ, передача американських ЗРК також сприятиме покращенню ситуації на фронті.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба після російських атак по Україні 25 березня балістичними ракетами знову закликав союзників збільшити постачання систем протиповітряної оборони. Про це дипломат розповів в інтерв'ю виданню Politico.

Видання зазначає, що удар армії РФ по Києву балістикою відбувся лише за годину до розмови. На той час міністр перебував у ботанічному саду, аби зняти відеоролик для майбутньої поїздки.

"Дайте нам ті бісові Patriot! Якби в наявності у нас була достатня кількість систем ППО, у тому числі Patriot нам би вдалося забезпечити захист не тільки життя наших людей, але й нашої економіки від знищення", – наголосив міністр.

Окремо Дмитро Кулеба зазначив, що ці зенітно-ракетні комплекси сприяли б покращенню ситуації на полі бою, оскільки російська окупаційна армія почала інтенсивно застосовувати керовані авіабомби, що допомагає загарбникам здобувати перевагу. Міністр назвав ці бомби зброєю, "від якої не втекти", якщо ви стали ціллю.

"Коли вона падає на голову, то все знищує. Таким чином, ми втрачаємо позиції. Цьому можна запобігти, якщо збивати літаки з бомбами. Нам потрібно мати системи протиповітряної оборони на передовій", — зауважив Дмитро Кулеба.

Варто зазначити, що про необхідність збільшення поставок систем Patriot заявляв і президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 25 лютого. Зокрема глава держави зазначив, що наявність десяти таких зенітно-ракетних комплексів допомогла б "кардинально змінити ситуацію у війні".

Водночас 2 січня на той час головнокомандувач ЗСУ України Валерій Залужний заявив, що завдяки ЗРК Patriot Повітряним силам України вдалося збити 10 із 10 російських ракет "Кинджал".

Як відомо, 25 березня близько 10:30 у Києві відразу після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. В цілому в межах Київської області пролунали шість вибухів. Російська армія атакувала столицю України гіперзвуковими ракетами "Циркон". За словами командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, українські захисники збили дві балістичні ракети, які армія РФ запустила по Києву з території тимчасово окупованого Криму.

До того ж близько 18:00 25 березня російські війська атакували балістичними ракетами рекреаційну зону Одеси. Відомо про руйнування двох будівель та чотирьох поранених.