Волинянин без ключиці не з'явився у ТЦК після вручення повістки: суд визнав його винним

У суді чоловік пояснив, що за станом здоров’я є обмежено придатним до військової служби, однак його визнали винним за ст. 336 КК України про ухилення від призову.

У Волинській області на один рік позбавлення волі засудили військовозобов’язаного чоловіка, в якого відсутня ключиця. Такий вирок він отримав за неявку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) після отримання повістки. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Горохівського районного суду 20 березня, йдеться на порталі ЄРДР.

Згідно з данними, ще 1 серпня минулого року військово-лікарська комісія визнала вищезгаданого чоловіка придатним для військової служби і зобов’язала наступного дня прибути у пункт збору для подальшого відправлення до військової частини.

2 серпня громадянин за вказаною адресою не з’явився. Згодом у суді він пояснив, що за станом здоров’я є обмежено придатним до військової служби, бо в нього "повністю відсутня права ключиця, через що він не може піднімати праву руку".

Однак суд визнав волинянина винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період).

Йому було призначено покарання у вигляді одного року ув'язнення. Проте обвинувачений все ще має можливість оскаржити вирок у апеляційному суді протягом 30 днів.

"На думку суду, таке покарання є необхідним і достатнім для виправлення й попередження вчинення як обвинуваченим, так і іншими особами, нових кримінальний правопорушень", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Фокус з посиланням на вирок Тячівського районного суду Закарпатської області від 8 березня повідомив, що житель Закарпаття відмовився від мобілізаційного розпорядження та поніс за це відповідальність майже рік по тому.

Зазначимо, адвокатка Марина Бекало розповіла, де українцям можуть вручати повістки.