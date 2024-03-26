Мобілізації з 18 років не буде: комітет Ради не схвалив скандальну правку, — нардеп

За словами парламентарія Олексія Гончаренка, правку, яка могла призвести до примусової мобілізації з 18 років, відхилив профільний комітет Верховної Ради. Проти цієї правки також виступив омбудсмен.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки відхилив правку до законопроєкту про мобілізацію, яка передбачала мобілізацію чоловіків віком від 18 до 24 років. Про це повідомив нардеп від політичної фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"Комітет із нацбезпеки щойно відхилив правку, яка могла призвести до примусової мобілізації, починаючи з 18-річного віку", — заявив нардеп.

Критика мобілізації з 18 років

26 березня в мережі опублікували відео з коментарем омбудсмена Дмитра Лубінця, який він дав журналістам під час зустрічі з турецьким колегою Шерефом Малкочем щодо правки до законопроєкту про мобілізацію осіб з 18 до 24 років. Уповноважений Верховної Ради з прав людини зазначив, що виступає проти такої правки.

"Я скажу відверто, що буду категорично виступати проти, але в запропонованій редакції я такої норми не бачу. Можливо, була якась правка нардепів, яка була врахована профільним комітетом — це може теоретично дозволяти. Але побачимо остаточну редакцію, тоді будемо публічно заявляти свою позицію", — сказав Лубінець.

Раніше, 25 березня, опозиційний нардеп Дмитро Разумков заявив, що в новому мобілізаційному законопроєкті є норма, яка "реально дасть змогу мобілізувати людей з 18 років". Разумков стверджує, що в тексті законопроєкту нібито містяться такі положення: якщо людина завершить базовий військовий вишкіл у 18 років, то вона здобуде військово-облікову спеціальність, її буде поставлено на військовий облік — і це, можливо, призведе до того, що її можуть мобілізувати вже в 19 років.

Водночас нардеп від "Слуги народу", член комітету з питань нацбезпеки і оборони Юрій Здебський заявив, що, згідно з новим законопроєктом про мобілізацію, студенти освітніх установ здобуватимуть військову спеціальність під час свого навчання, однак призиватися на військову службу їм не доведеться до досягнення віку 25 років.