Конгрес США виділив Україні 300 мільйонів доларів, але їх вже витратили, — Politico

Зазначену суму було витрачено в листопаді 2023 року в межах ініціативи USAI.

Американський Конгрес наприкінці минулого тижня прийняв рішення про виділення на озброєння української армії 300 мільйонів доларів, що стало першим новим фінансуванням військової допомоги Києву більш ніж за рік. Про це пише видання Politico.

Мова йде про гроші, які виділялися на "Ініціативу сприяння безпеці України" (USAI). Ці кошти були передбачені у проголосованому Конгресом і підписаному президентом США Джо Байденом у суботу бюджеті на 1,2 трильйона доларів.

Проте, як стало відомо джерелам видання у Білому домі, проблема полягає у тому, що цих коштів вже немає, оскільки ще у листопаді 2023 року їх витратили в рамках ініціативи USAI. У зв'язку з цим, фактично мова йде про символічний крок. Один із чиновників розповів Politico, що зараз ці 300 мільйонів доларів "вже не можна використати". Скоріше за все, таким чином мова йде про сигнал Вашингтону, що Сполучені Штати продовжують допомагати Україні.

Разом з цим, наголошують автори матеріалу, навіть у випадку доступності цих коштів, вони не змогли б змінити ситуацію на фронті в Україні. Білий дім та Пентагон продовжують наполягати на необхідності виділення Палатою представників нової допомоги Україні на десятки мільярдів доларів.

У коментарі виданню офіційний представник Пентагону майор Чарлі Дітц наголосив, що представники відомства кілька разів закликали конгресменів вжити всіх необхідних заходів, аби підтримати Україну в такий непростий час.

"Це вкрай важливо для України, оскільки немає іншого способу для задоволення потреб України у таких великих масштабах", — наголосив чиновник.

Нагадаємо, що 11 лютого Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроєкт про виділення Україні допомоги на суму 60 мільярдів доларів. Проте спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування. На його думку, спочатку потрібно продовжити фінансування американського уряду.

При цьому 21 березня Майк Джонсон заявив, що розгляд питання про допомогу Україні відбудеться вже після узгодження бюджету на 2024 рік. Водночас політик запевнив, що з цим питанням зволікати не будуть.