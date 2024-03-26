"Втрат не бояться": офіцер ЗСУ Жорін попередив про головні загрози з боку окупантів

Заступник командира 3 ОШБр запевнив, що РФ готова покласти понад 50 тисяч бійців навіть заради маленького населеного пункту. Однак є напрям, на якому для ворога небезпечний будь-який рух Сил оборони.

ЗС РФ чітко визначили напрями, на які скеровують основні зусилля. Ворог тисне, доки не досягає успіху. Звідки варто очікувати особливої загрози, 26 березня розповів майор ЗСУ та заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим "Мосе" Жорін.

"У РФ давно не бояться ніяких втрат — якщо не вистачило 50 тисяч загиблими, вони покладуть більше без проблем. Навіть на захоплення маленького населеного пункту", — підкреслив він.

Військовий зауважив, що для досягнення своєї мети російські окупанти залучають "усі можливі ресурси". Водночас ресурсів у ворога "достатньо".

На сьогодні, за оцінкою офіцера, пріоритетним напрямом для наступу Росія обрала східний. Також загарбникам "критично важливо" не допустити руху Сил оборони на півдні.

"Навіть на сході вони можуть дозволити собі десь провалитись, проте на півдні будь-яке наше просування для них несе велику загрозу. Тому вони будуть намагатись відсунути лінію фронту, збільшуючи сухопутний коридор", — пояснив Жорін.

Окрім того, захисник закликав не забувати про загрозу на кордоні з РФ. З його слів, йдеться "як мінімум" про Харківську та Сумську області.

Публікація Максима Жоріна від 26 березня Фото: Скриншот

Нагадаємо, керівник Мукачівської районної державної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що владі відома точна дата ймовірного наступу ЗС РФ на Сумську область. З його слів, на місцях намагаються "встигнути" побудувати оборонні споруди.

У росЗМІ з посиланням на джерела у Кремлі передали, що президент РФ Володимир Путін не відмовився від ідеї захопити Харків. За даними видання, планується новий наступ російських сил на місто.