"Почалося пробудження": РФ атакує Європу через 2-4 роки, якщо переможе в Україні, — Годжес

За словами ексголовнокомандувача військами США в Європі, Захід спав із 2008 року, коли почалося вторгнення Кремля в Грузію. Тепер же варто не допустити "переходу на наступний рівень". НАТО потрібно готуватися вже зараз.

Дедалі частіше з'являються розмови про те, що Росія протягом кількох років може напасти на одну з країн НАТО. Відбутися це може в разі, якщо противнику вдасться отримати успіхи в Україні. На цю тему висловився також генерал-лейтенант, колишній головнокомандувач збройними силами США в Європі Бен Годжес в інтерв'ю BBC.

На запитання про те, чи зможе вторгнення в Польщу або Балтію розбудити Захід, він відповів, що вже не знає, що потрібно зробити Кремлю, щоб це сталося. Річ у тім, що багато років світ не звертав уваги на дії російського президента Володимира Путіна.

"Ми спали, були сновидами, відколи росіяни вторглися в Грузію 2008 року. Думаю, що дійсно почалося пробудження. Я думаю, що ймовірність здійснення Росією атаки, — чогось більшого, ніж вона вже робить із дезінформацією, кібербезпекою та порушенням повітряного простору, — переходу на наступний рівень буде залежати від того, чи будуть росіяни вважати, що ми не готові, не об'єднані, що ми ніяк не будемо відповідати. Адже саме так це було в минулому. Тоді, думаю, ризик зростає", — заявив Бен Годжес.

Окремо американський генерал додав, що якщо Росії вдасться роздобути успіх в Україні, тоді вона може перейти кудись ще через 2-4 роки. Така можливість цілком існує.

При цьому, для здійснення такого сценарію з нападом на НАТО їм багато чого доведеться поміняти. Їх хвилюватиме, чим Альянс відповість на агресію і чи будуть виправдані їхні дії. Саме тому, вважає генерал, потрібно готуватися.

Водночас, якщо Сполучені Штати продовжать допомагати Європі та Україні, то цього не станеться. Відповідно, потрібно робити все, щоб Київ переміг у цьому протистоянні.

"Мене завжди надихають українські солдати, український народ, тому що з історії ми знаємо, що війна — це випробування волі, але це також випробування логістики. І ми маємо допомогти Україні з необхідною логістикою. 2024 рік — рік промислової конкуренції. І ми маємо допомогти Україні виграти цю промислову конкуренцію, отримати амуніцію і технічне обслуговування, і водночас атакувати російську логістику. Якщо це станеться, Україна виграє", — підсумував Бен Годжес.

Нагадаємо, 22 березня повідомлялося, що у Заходу є 5 років на підготовку до оборони, про що заявив німецький генерал Карстен Бройер. За його словами, поточна військова ситуація в Україні не дозволяє говорити про "заморожування" конфлікту. При цьому Москва може готувати нову агресію проти країн НАТО.