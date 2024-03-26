Ініціатива Чехії: Україна може отримати 1,5 мільйона артилерійських снарядів, — МЗС

За словами глави Міністерства закордонних справ Чеської Республіки, сама собою інформація про майбутню допомогу вплинула на дії ЗСУ на полі бою, які "змінили погляд на використання поточних запасів".

Україна може отримати 1,5 мільйона артилерійських снарядів, що майже вдвічі більше від спочатку заявленої кількості у 800 тисяч штук. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає Bloomberg.

Ліпавський зазначив, що фінансування перших постачань має бути забезпечено до початку їх посилання в Україну, тому чеська ініціатива сама собою не буде достатньою для підтримки країни.

Міністр наголосив, що очолювана Чехією ініціатива, яка передбачає закупівлю снарядів із джерел поза межами Європейського Союзу, приносить свої плоди, навіть попри те, що постачання ще не почалися і не почнуться найближчими тижнями.

"Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що в них буде постачання свіжих боєприпасів, що змінило їхній погляд на використання поточних запасів", — сказав Ліпавський в інтерв'ю в Празі в понеділок.

Водночас, як зазначає видання, Ліпавський не назвав термінів постачання перших партій боєприпасів в Україну.

Чехія знайшла для України сотні тисяч боєприпасів

18 березня американські ЗМІ писали, що Чехія активно використовує свої контакти часів холодної війни для забезпечення України необхідними боєприпасами. В умовах, коли США заблокували допомогу в постачанні зброї, виробництво боєприпасів на Заході неспішно розширюється, а запаси України зменшуються, Прага вдається до закупівель у країн-партнерів Росії.

За даними журналістів, Чехія вже отримала приблизно 800 тисяч артилерійських снарядів від різних постачальників по всьому світу і виявила ще 700 тисяч одиниць, які можуть бути замовлені за наявності додаткового фінансування. Перший транш із 300 тисяч снарядів уже забезпечено, причому найбільший внесок зробила Німеччина.

Снаряди включають 300 000 снарядів радянського стандарту і приблизно 500 000 снарядів західного виробництва, які будуть поставлені партіями до кінця року.

Раніше, 12 березня, повідомлялося, що Чехія знайшла додаткові боєприпаси для України в кількості 200 тисяч. 6 березня повідомлялося, що союзники України виділили майже все потрібне фінансування для очолюваної Чехією ініціативи із закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів.