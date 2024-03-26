"Через 30 секунд побачив вибух": командир ЗСУ збив з протитанкового комплексу вертоліт РФ

"Жертвою" ПТРК Javelin став гелікоптер "Алігатор". Він працював по українських позиціях, коли здійснений протитанкістом пуск позбавив його шансу приземлитись цілим.

Українські бійці збили ворожий гелікоптер за допомогою переносного протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) Javelin. Деталями поділились 26 березня у СтратКомі ЗСУ.

Пресслужба зазначила, що "на рахунку" протитанкістів 36 окремої бригади морської піхоти велика кількість російської техніки. Зокрема, серед ліквідованих цілей є і бойовий гелікоптер Ка-52, відомий як "Алігатор".

"Вертоліт ворога працював по позиціях дружніх підрозділів. Javelin буквально в останній момент захопив ціль, я зробив пуск і через 30 секунд побачив вибух у небі", — згадав командир роти ПТРК Євген.

Вже наступного ранку захисники отримали підтвердження, що "Алігатор" знищений. Військовий підкреслив, що наданий партнерами Javelin виявився дуже ефективною зброєю.

"Цей ПТРК добре показав себе ще на початку широкомасштабного вторгнення, коли ми обороняли Миколаїв, потім на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де наш підрозділ знищив немало техніки", — розповів Євген.

З його слів, спочатку бійці не мали досвіду та були змушені набувати його безпосередньо в боях. Воїнам доводилося вчитися на помилках, як правильно підходити, захоплювати ціль, обирати вогневий рубіж тощо.

"Зараз ми передаємо досвід новим воїнам", — додав командир.

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