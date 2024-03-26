"Такої кількості немає": для окупації Харкова РФ потрібне 500-тисячне військо, — експерт

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що для захоплення Авдіївки Росія залучила приблизно 120 тисяч бійців. Він переконаний, що сформувати ударне угрупування для наступу на Харків непомітно для України не вийшло б.

У росЗМІ Meduza з посиланням на джерела у Москві повідомили, що президент РФ Володимир Путін хоче захопити Харків та планує новий наступ. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко оцінив таку ймовірність.

Він зазначив, що бачить розхитування інформаційного простору щодо загрози окупації Харкова вже "котрий місяць".

"Загроза для Харкова була, є і буде, доки не закінчиться війна. Але загрозу слід оцінювати раціонально та здорово, а не панічно та безрозсудно", — підкреслив експерт.

Він наголосив, що інформація про наступ на Харків з’явилась у російському інформаційному ресурсі. Коваленко нагадав, що для окупації Авдіївки площею 29 квадратних кілометрів ЗС РФ залучили приблизно 120 тисяч осіб, якщо не рахувати компенсацію поранених.

Лише у піковій фазі операції брали участь 80 тисяч окупантів, маючи у резерві ще приблизно 15 тисяч. Компенсація загиблих бійців перевищила 20 тисяч осіб.

Оглядач переконаний, що для наступу на Харків, оточення міста та розв’язання міських боїв Росії потрібно щонайменше 500 тисяч бійців. Окрім того, вони мають бути повністю штатно укомплектовані технікою. Резерв мав би становити щонайменше 100–150 тисяч осіб.

"При формуванні саме такого ударного угруповання можна говорити про наростальну небезпеку для Харкова, але ось у тому й річ, що такої кількості російських окупаційних військ немає навіть на тимчасово окупованих територіях у зоні бойових дій", — заявив Коваленко.

Він додав, що забезпечити таке угруповання у короткі терміни Москва не зможе. Йдеться про тривалий процес, який було б неможливо приховати від України й уникнути "відповідної реакції".

Нагадаємо, на повідомлення про плани Кремля щодо Харкова відреагував керівник місцевої ОВА Олег Синєгубов. Він нагадав, що ворог погрожує окупацією міста не перший рік.

Майор ЗСУ Максим Жорін розповів, що ЗС РФ чітко визначили пріоритетні для себе напрямки та не бояться втрат. Зокрема, військовослужбовець попередив і про загрозу для Харківської області.